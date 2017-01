Ingenieurpreis des Deutschen Stahlbaues 2017 entschieden

© Jeanet Dijkstra - Fotolia

Preisverleihung auf der Messe BAU 2017 am 17.01.2017 in MünchenDer von bauforumstahl zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der Bundesingenieurkammer als ideellem Partner online ausgelobte "Ingenieurpreis des Deutschen Stahlbaues" zeigt wieder eine breite Palette von Ingenieurleistungen. Der Ingenieurpreis in der Kategorie Hochbau geht an Dr.-Ing. Martin Speth von DREWES + SPETH und Dipl.-Ing. Christian Rathmann von Bünemann&Collegen für die Sartorius Produktionshalle für Laborinstrumente. In der Kategorie Brückenbau gewinnt Dipl.-Ing. Andreas Keil von schlaich bergermann partner für die Konstruktion der Allerbrücke. Außer den beiden Preisen gibt es sechs Auszeichnungen in diesem Jahr.