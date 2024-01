B

Was hat Schimon Peres mit dem Zustand des Vergütungs- und Entschädigungsrechts im zivilen Baurecht unseres Landes zu tun?

Von Dr.-Ing. Matthias Drittler



Zum Beginn des neuen Jahres möchte ich mit Ihnen einen ermutigenden Satz des früheren israelischen Präsidenten Schimon Peres teilen. "Pessimismus ist einfach Zeitverschwendung, Pessimismus lähmt da, wo wir eigentlich Haltung, Mut und aktives Handeln brauchen." Unser Bundesspräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert mit diesem Rückenwind: "Gehen wir 2024 in diesem Sinne an." In der Tat: Eine pessimistische Haltung ist rückwärtsgewandt, sie lähmt, zieht mich runter. Suche lieber optimistisch und getragen von Hoffnung nach vorne zu schauen. So hoffe ich auf ein Jahr mit durchgreifender Bewegung im Vergütungs- und Entschädigungsrecht, auf dass die in der Praxis verbreiteten Unsicherheiten und Streitanfälligkeiten sich nach und nach auflösen mögen.

