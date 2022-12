B

§ 650c BGB und sein weiter wild wachsendes Verständnis

Von Dr.-Ing. Matthias Drittler



vermehrten oder verminderten Aufwand und dessen Bewertung nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für AGK, W + G sehen. "Vermehrter oder verminderter Aufwand". Es ist in erster Linie der Aufwand festzustellen, der vermehrte [+] oder der verminderte [-] Aufwand, dies etwa im Sinne von Zeitaufwand für die Herstellung eines Stücks Bauleistung. Anschließend, das heißt erst in zweiter Linie, ist der (Mehr- oder Minder)Aufwand mit den dafür "tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen" zu bewerten. Ein Referent (kurz: R) auf Vortragsveranstaltungen verkürzt dieses über den Aufwand gehende Prozedere dahin, der Nachtragswert sei aus der Differenz der tatsächlich erforderlichen Kosten für die ursprünglich vereinbarte Bauleistung und den tatsächlich erforderlichen Kosten für die Nachtragsleistung abzuleiten. Zwar mag es einem Wunsch nach einfachen Lösungen entspringen, wenn gesagt wird, es seien die tatsächlich erforderlichen Kosten der Nachtragsleistung mit den tatsächlich erforderlichen Kosten der ursprünglich vereinbarten Bauleistung zu vergleichen, um dann auch noch nach Belieben mal tatsächliche Kosten und mal "Vorkalkulatorik" gelten zu lassen. Nein, die Funktionalität des § 650c Abs. 1 BGB ist komplexer.

