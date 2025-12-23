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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1442; IMRRS 2026, 0708
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Nachträgliche (zeitnahe) Zahlung: Kündigung unwirksam?
LG Gießen, Urteil vom 23.12.2025 - 1 S 29/25
Nur in Ausnahmefällen kann im Rahmen des Verschuldens eine nachträgliche Zahlung des Mieters zu seinen Gunsten berücksichtigt werden kann, weil sie ein etwaiges Fehlverhalten in einem milderen Licht erscheinen lässt. Das bedeutet aber nicht, dass jede nachträgliche Zahlung automatisch zu einem Kündigungsausschluss führt, auch dann nicht, wenn sie zeitnah nach der Kündigung erfolgt.*)Volltext