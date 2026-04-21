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Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1324; IMRRS 2026, 0653
Beitrag in Kürze
Versicherungsrecht
Versicherer kann Gutachterkosten nicht vom Versicherungsnehmer verlangen!
OLG Dresden, Beschluss vom 21.04.2026 - 4 U 224/26
Mit der Zahlung der Kosten für ein von ihm beauftragtes Sachverständigengutachten erbringt der Versicherer keine Entschädigungsleistung an den Versicherungsnehmer, auch wenn diese Kosten letztlich in dessen Interesse aufgewandt werden. Ein solcher Anspruch lässt sich auch nicht im Wege der Drittschadensliquidation begründen.*)Volltext