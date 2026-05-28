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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1280; IMRRS 2026, 0633
Beitrag in Kürze
Wohnungseigentum
Darf nicht bewohnbares Dachgeschoss im Flächenschlüssel berücksichtigt werden?
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 28.05.2026 - 2-13 S 70/25
Es widerspricht nicht ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn bei einer Änderung der Kostenverteilerschlüssel von Miteigentumsanteilen auf einen Flächenschlüssel in die Berechnung beheizbare, aber öffentlich-rechtlich nicht zum Wohnen geeignete, Dachgeschossräume einbezogen werden.*)Volltext