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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1218; IMRRS 2026, 0595
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Verwertungskündigung wegen erforderlicher Sanierungsmaßnahmen?
AG Hannover, Urteil vom 09.08.2024 - 516 C 2278/24
Allein die Tatsache, dass der geschuldete Mietzins hinter dem dann tatsächlich angemessenen Mietzins Zurückbleiben würde, kann nicht zwingend und ohne weitere Begründung zur Annahme eines erheblichen Nachteils führen. Anderenfalls würde jede Sanierungsmaßnahme zu einer Kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB berechtigen, was angesichts des § 559 BGB vom Gesetzgeber offensichtlich nicht gewollt war.Volltext