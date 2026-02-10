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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1169; VPRRS 2026, 0098
Beitrag in Kürze
Vergabe
Referenz für "Systemtrennwände" muss auch deren Montage umfassen!
VK Nordbayern, Beschluss vom 10.02.2026 - RMF-SG21-3194-10-54
Legt ein Bieter im Rahmen der Vergabe einer Bauleistung "Systemtrennwände" Referenzen vor, aus denen sich ergibt, dass er die Montagearbeiten lediglich beaufsichtigt, aber nicht mit eigenem Personal ausgeführt hat, fehlt es an der Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung.Volltext