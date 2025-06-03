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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0979; IMRRS 2026, 0494
Beitrag in Kürze
Bauträger
Wasserzähler muss individuelle Verbrauchserfassung ermöglichen!
LG Aachen, Urteil vom 03.06.2025 - 7 O 212/25
Der Erwerber eines Hauses darf ohne besondere gegenteilige Anhaltspunkte grundsätzlich davon ausgehen, dass auf seinem Grundstück als Teil der Leistung Anschluss des Kaufobjekts an die Ver- und Entsorgungsanlagen auch eine taugliche Verbrauchserfassungseinrichtung von Wasser derart errichtet wird, dass eine individuelle Erfassung des tatsächlichen Wasserverbrauchs möglich ist.Volltext