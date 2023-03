IBRRS 2023, 0597; IMRRS 2023, 0274

Mit Beitrag

Wohnungseigentum

Keine isolierte Anfechtung eines "Absenkungsbeschlusses"

AG Hamburg-St.Georg, Urteil vom 02.09.2022 - 980b C 39/21 WEG

1. Ein "Absenkungsbeschluss" (vgl. AG Essen, Urteil vom 02.11.2021 - 196 C 50/21, IMRRS 2021, 1324 = ZMR 2022, 67) ist - wegen seiner Wesensähnlichkeit zu einem Beschluss zur Geschäftsordnung - nicht isoliert anfechtbar; dessen Ordnungsmäßigkeit sowie die Wahl dieses Verfahrens sind inzident erst in der möglichen Anfechtung über den materiellen Umlaufbeschluss zu prüfen (so Bartholome, in: BeckOK-WEG, 49. Ed., § 23, Rz. 105; Dötsch/Schultzky/Zschieschack, WEG-Recht 2021, Kap. 8, Rz. 32 ff.; offengelassen bei AG Bonn, IMR 2022, 327; a. A. Skauradszun, ZWE 2022, 106; sowie Riecke, in: SEHR, Die WEG-Reform 2020, 2021, § 6, Rz. 9).*)

2. Eine modernisierende Instandsetzung stellt keine eigene Kategorie mehr dar; sie fällt seit dem 01.12.2020 (Inkrafttreten des WEMoG) als Sonderfall der baulichen Veränderung auch unter § 20 WEG n.F. (a. A. Deutsches Ständiges Schiedsgericht, Schiedsspruch vom 29.03.2022 - SG 21/07/128, ZMR 2022, 590).*)

3. Ein Beschluss über die nachträgliche Genehmigung einer baulichen Veränderung entspricht nur dann den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn er auch bei einer - wie es in § 20 Abs. 1 WEG konkret festgeschrieben ist - Beschlussfassung vor Durchführung der Baumaßnahme den Einwendungen eines Anfechtungsklägers standgehalten hätte, ferner wenn ein Anspruch auf Gestattung der baulichen Veränderungen anzunehmen ist oder wenn besondere Gründe für eine Genehmigung oder Duldung einer an sich unzulässigen Maßnahme sprechen.*)