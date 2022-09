IBRRS 2022, 2836; IMRRS 2022, 1207

Beitrag in Kürze

Wohnungseigentum

Fehlerhafte Ladung führt zu ungültigen Beschlüssen

LG Frankfurt/Main, Urteil vom 15.09.2022 - 2-13 S 38/21

Leidet eine Einladung zu einer Eigentümerversammlung an verschiedenen formalen Mängeln, die in der Gesamtschau dazu führen, dass den Eigentümern die Teilnahme an der Versammlung unzumutbar ist, sind dadurch die Teilnahme- und Mitwirkungsrechte der Wohnungseigentümer in gravierender Weise beeinträchtigt, so dass die gefassten Beschlüsse, ohne dass es auf eine Kausalität ankommt, für ungültig zu erklären sind.*)