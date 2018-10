In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B



Grundlagen - aktuelle Fragen - Beispiele



RA Dr. Wolfgang Kau

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Dresden. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt seit mehr als 25 Jahren im privaten Baurecht einschließlich Architekten- und Ingenieurrecht. In diesen Rechtsgebieten berät und vertritt der Referent umfassend Bauunternehmen, Planer sowie öffentliche und private Auftraggeber. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Dr. Kau als Referent baurechtlicher Seminare und als Autor von Fachbeiträgen tätig.

Teilnehmerkreis Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten, Bauingenieure, Baujuristen.



Ziel des Seminars Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten, Bauingenieure, Baujuristen. Jedes Bauwerk ist ein Unikat. Bauwerke werden arbeitsteilig an einem Standort mit teils unbekannten Eigenschaften aus vielen Bauteilen unterschiedlicher Materialien von Personen zusammengesetzt, die meist erstmalig zusammenarbeiten. Dass es kaum ein substantielles Bauobjekt ohne Baumängel gibt, liegt daher in der "Natur der Sache". Leider haben oft schon kleine Fehler gravierende technische und wirtschaftliche Folgen. Der richtige Umgang mit Mängeln will daher gelernt sein, zumal hierbei viele Aspekte ineinandergreifen. Wer in dieser Gemengelage Fehler macht, muss am Ende oft auch für fremde Fehler zahlen. Dabei ist der richtige Umgang mit Mängeln kein Hexenwerk. Für alle, die mit der Planung oder Errichtung von Bauwerken zu tun haben, lohnt daher eine Beschäftigung mit den Grundlagen des Mängelrechts. Das Seminar vermittelt einen Überblick über die in der Baupraxis wichtigsten Grundlagen des Mängelrechts nach BGB und VOB/B.



Themen BGB-Vertrag und VOB-Vertrag

Welches Recht ist wann anwendbar? Was bedeutet die "Inhaltskontrolle" der VOB?



Abnahme

Warum ist die Abnahme so wichtig? Wann kann die Abnahme verweigert werden? Wann ist die Abnahme entbehrlich?



Der Mangelbegriff

Welche Beschaffenheit muss das Werk aufweisen? Was besagt der sog. funktionale Mangelbegriff? Welche Bedeutung haben technische Regeln und Herstellerempfehlungen



Mängelrechte vor Abnahme

Kann der Auftraggeber schon vor Abnahme Mängelbeseitigung oder Ersatz der Mängelbeseitigungskosten verlangen?



Mängelrechte nach Abnahme

Nacherfüllung: Was kann der Auftraggeber verlangen? Wie teuer darf die Mängelbeseitigung durch Dritte sein? Erhält der Auftraggeber Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseitigungskosten auch, wenn er die Mängel nicht beseitigen lässt? Wie wird die Minderung berechnet?



Rechtliche Besonderheiten beim Einkauf von Baustoffen und (vorgefertigten) Bauteilen

In welcher Hinsicht ergeben sich rechtliche Besonderheiten? Was ist in der Baupraxis besonders zu beachten?



Mängelrechte und Schwarzarbeit

Wie wirkt sich Schwarzarbeit auf den Vergütungsanspruch des Auftragnehmers und auf die Mängelrechte des Auftraggebers aus?



Prüfungs- und Hinweispflichten

Wann führt eine "Bedenkenmitteilung" zur Haftungsfreistellung? Wie muss eine "Bedenkenmitteilung" gestaltet werden



Mitverschulden des Bauherrn

Wie haftet der Auftragnehmer, wenn ein Baumangel (auch) auf Planungs- und/oder Überwachungsfehlern des Architekten beruht? Was bedeutet gesamtschuldnerische Haftung



Gesamtschuld

Was bedeutet "Gesamtschuld"? Kommt eine Haftung für fremde Fehler in Frage?



Verjährung der Mängelansprüche

Welche Verjährungsfristen gelten nach BGB und VOB? Können abweichende Fristen in AGB vereinbart werden? Wie wird die Verjährung gehemmt? Wann verjähren arglistig verschwiegene Mängel?



Arglist und Organisationsverschulden

Unter welchen Voraussetzungen kommt eine Mängelhaftung wegen Arglist oder Organisationsverschulden in Frage



Gewährleistungsbürgschaft und ihre Verjährung

Was bedeutet die "Sicherheitsabrede"? Wie und wann verjährt eine Mängelbürgschaft?



Verfahrensfragen

Selbständiges Beweisverfahren oder Klageerhebung?



Das Selbständige Beweisverfahren

Wann ist ein Selbständiges Beweisverfahren zulässig? Wann ist es sinnvoll



Hemmung der Verjährung durch Selbständiges Beweisverfahren

Warum ist es gefährlich, sich auf eine Hemmung der Verjährung durch ein Selbständiges Beweisverfahren zu verlassen?



Nachweise/Zertifikate Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).



Unser Tagungsservice für Sie Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke



Termin: Mittwoch, 03.04.2019, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: Dorint Hotel am Dom Erfurt

Theaterplatz 2

99084 Erfurt

Telefon: 0361 - 64 45-0

Fax: 0361 - 64 45-100

URL: Dorint Hotel am Dom Erfurt Preis (zzgl. MwSt.): 429,00 €

Mittwoch, 03.04.2019, 09:30 - 17:00 Uhr, ErfurtAuch am 13.02.2019 in Hamburg und am 16.05.2019 in Mannheim.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621 - 120 32-18 oder Fax 0621 - 2 83 83.