RA Prof. Dr. Bastian Fuchs

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht in München sowie Attorney at Law in New York, USA. Er ist national und international baubegleitend beratend sowie vor einschlägigen staatlichen und Schiedsgerichten in allen Bereichen des Bau-, Anlagenbau- sowie des internationalen Wirtschaftsrechts tätig. Er ist Honorarprofessor für Deutsches und Internationales Baurecht an der Universität der Bundeswehr München sowie Lehrbeauftragter an der LEUPHANA Universität zu Lüneburg und Vorsitzender des Arbeitskreises Internationales Baurecht sowie Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Baurecht. Herr Prof. Fuchs ist Mitglied in mehreren Normungsausschüssen beim DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) und beim VDI (Verein Deutscher Ingenieure e. V.) sowie Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen, u. a. in den Zeitschriften „Baurecht“, „Der Bausachverständige“, und Mitautor des Beck’schen Großkommentars zur VOB Teil C sowie des Handbuchs des Baugrund- und Tiefbaurechts. Zuletzt hat er das Buch “Homogenbereiche” in 2. Auflage mitherausgegeben.