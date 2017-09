Teilnehmerkreis

EU-Vergaberecht und nationales Haushaltsrecht: Vergabegrundsätze; EU-Vergaberichtlinien, nationales Kartellvergaberecht, nationales Haushaltsrecht; Ausschreibungspflichten im Unter- und Oberschwellenbereich, insbesondere Ausschreibungspflichten für Subventionsempfänger; anzuwendende Vergabeordnungen für Liefer-, Dienst- (insbesondere Planungs-) und Bauleistungen; Ausschreibungspflicht von Vertragsänderungen und Vertragsverlängerungen, Optionsrechte

Vergabevorbereitung: Beschaffungsstrukturierung; Vorbereitung des Vergabeverfahrens; Festlegung sinnvoller Eignungsanforderungen; Machbarkeitsstudien, Marktübersicht, Kostenschätzung; Schwellenwertberechnung; Leistungsbeschreibung und Vertragsgestaltung; Leistungsbestimmungsrecht/produktneutrale Ausschreibung; Ausschreibungsvarianten und Nebenangebote

Durchführung des Vergabeverfahren im offenen und nicht offenen Verfahren: Vergabebekanntmachung; Bekanntmachungsmedien, elektronische Vergabe; Anforderungen an Bietergemeinschaften; Umgang mit vorgefassten Bietern; Wertung, Zuschlagserteilung und Dokumentation

Prüfung und Wertung der Angebote: Nachforderung von fehlenden Unterlagen; zulässige Aufklärung, Bietergespräche und Nachverhandlungen; Spekulationsangebote; Dokumentationspflichten des Auftraggebers

Zuschlagsentscheidung, Aufhebung oder Rückversetzung des Verfahrens: Voraussetzungen einer sanktionslosen Aufhebung; Voraussetzungen und Grenzen einer Fehlerheilung durch Rückversetzung

Durchführung des Vergabeverfahrens im Verhandlungsverfahren, insbesondere nach der VOF: Durchführung des Teilnehmerwettbewerbs; Durchführung der Wertung

Bieterrechte im Vergabeverfahren: Primärrechtsschutz unter- und oberhalb der Schwellenwerte; Schadensersatzansprüche übergangener Bieter

Der Lehrgang wendet sich an Leiter, leitende Mitarbeiter und Sachbearbeiter, die mit der Vergabe öffentlicher Aufträge befasst sind, und zwar bei "klassischen" öffentlichen Auftraggebern wie Bund, Ländern, Kreisen und Gemeinden. Er wendet sich insbesondere auch an diejenigen öffentlichen Auftraggeber, die im Rahmen von subventionierten Vorhaben verpflichtet sind, das Vergaberecht anzuwenden, wie Krankenhausgesellschaften oder gemischt wirtschaftliche Gesellschaften.Kaum ein Rechtsgebiet befindet sich so im Wandel wie das Vergaberecht und hat so viele Fallstricke. Dies gilt erst recht seit dem Inkrafttreten der Vergaberechtsreform zum 18.04.2016, in deren Zuge nicht nur die Struktur des Vergaberechts grundlegend verändert wurde (Stichwort: Entfall der VOF und VOL/A EG, Erweiterterung von GWB und VgV), sondern auch zahlreiche Neuerungen zu verzeichnen sind. Gleichzeitig bestehen im formalen Korsett des Vergaberechts für die Vergabestellen nicht unerhebliche Gestaltungsspielräume. So regelt das Vergaberecht beispielsweise nicht, was der Auftraggeber zu beschaffen hat, wann Bieter als geeignet anzusehen sind und anhand welcher Kriterien mit welchem Gewicht das zu beauftragende Angebot auszuwählen ist.Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über die rechts­sichere Durchführung von Vergabeverfahren im Liefer-, Dienst­leistungs- und Baubereich. Es verschafft dem Einsteiger in das Vergabe­recht einen profunden Überblick über die Rechtsmaterie. Zugleich dient es dem Beschaffungsprofi, der bereits in den verschiedenen Vergabeordnungen "zu Hause" ist, als strukturiertes ­Update. Nur wer den aktuellen formalen Rahmen, aber auch die bestehenden Gestaltungsspielräume, typische Fehlerquellen und die Möglichkeiten zur Fehlerheilung im laufenden Verfahren kennt, kann Beschaffungsverfahren zielgerichtet und zeitnah zum Abschluss bringen. Das Seminar vermittelt das nötige Rüstzeug und zeigt die bestehenden Möglichkeiten und Grenzen praxis­gerecht auf.Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 9,5 Zeitstunden (auf Anfrage: 10 Fortbildungspunkte) für Ihren Fortbildungsnachweis.