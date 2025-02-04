Zum 01.07.2026 trat das Vergabebeschleunigungsgesetz in Kraft

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Neueste Leseranmerkungen
Tiefgarage im Grundwasser: Anforderungen an Bedenkenhinweis?
OLG München, 25.09.2023 - 9 U 7342/22 Bau
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Notwendige Leistungen sind auch ohne Auftrag" zu vergüten!
OLG Naumburg, 23.02.2026 - 12 U 96/25
Volltext
Objektbegehung ist kein Spaziergang!
OLG München, 24.02.2026 - 27 U 2266/25 Bau
Volltext
Kann die WEG Mängelrechte gegen den Bauträger durchsetzen?
LG Dortmund, 04.02.2025 - 1 S 97/24
Volltext
Mangelfolgeschäden verjähren fünf Jahre nach Abnahme!
OLG Naumburg, 21.04.2026 - 2 U 78/25
Volltext
Untätigkeit der Parteien: Verjährungsfalle" Verfahrensstillstand?
BGH, 12.06.2026 - V ZR 205/24
Volltext
OLG München, 25.09.2023 - 9 U 7342/22 Bau
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Neueste Leseranmerkungen
LG Darmstadt:
Ingebrauchnahme nach Aufbau: Gerüstbauarbeiten abgenommen!
IBR 2025, 1054 (nur online)
BGH:
Rückforderung von Abschlagszahlungen: Wer hat für was die Beweislast?
IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Dach für PV-Anlage vermietet: Wer haftet für Schäden am Dach?
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Planerhaftung für Verzögerungsschäden nur mit bauablaufbezogener Darstellung!
IBR 2026, 354
OLG Schleswig/BGH:
Auch nicht freigegebene Rechnung ist zu bezahlen!
IBR 2026, 334
LG Cottbus:
Bausache ist auch Handelssache: Baukammer oder KfH zuständig?
IBR 2026, 382
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
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IBR 2025, 1054 (nur online)
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Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
EuGH:
Preis als einziges Zuschlagskriterium (nur) bei Standard-Dienstleistung?
VPR-Beitrag
AG Brakel:
Keine Anwaltskostenerstattung für Vermieter von den Mietern trotz Obsiegens bei Gericht!
IMR-Beitrag
OLG Stuttgart:
MaBV-Vorauszahlungsbürgschaft: Rückgabepflicht bei Verwirkung gesicherter Ansprüche
IBR-Beitrag
AG Brakel:
Vergleich im anderen Rechtsstreit schlägt auf weiteres Verfahren derselben Parteien durch!
IMR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Stufenvertrag gekündigt: Kündigungsvergütung auch für nicht abgerufene Stufen?
IBR-Beitrag
OVG Nordrhein-Westfalen:
Die automatisierte Eingangsbestätigung ist und bleibt bei Fristen das A und O!
IBR-Beitrag
LG Düsseldorf:
Kündigung wegen Wohnungsprostitution bedarf konkreter Nachweise!
IMR-Beitrag
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VPR-Beitrag
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Neueste Volltexturteile:
weitere Volltexturteile
AG Frankfurt/Main:
Mietpreisbremse gilt in Frankfurt nicht mehr!
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AG Berlin-Mitte:
Abtretungen an Conny übervorteilen den Mieter und sind damit unwirksam
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OLG Naumburg:
Mangelfolgeschäden verjähren fünf Jahre nach Abnahme!
Volltext
OLG Frankfurt:
Prüfung außervergaberechtlicher Vorschriften im Nachprüfungsverfahren?
Volltext
AG Hamburg:
Betriebskosten: Bitte verständlich!
Volltext
OLG Naumburg:
Notwendige Leistungen sind auch ohne Auftrag" zu vergüten!
Volltext
AG Hamburg:
Strom ≠ Beleuchtung!
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AG Hamburg:
Strom ≠ Beleuchtung!
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Zum 01.07.2026 trat das Vergabebeschleunigungsgesetz in Kraft
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