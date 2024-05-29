ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit heute
BVMB sieht sinkende Investitionsquote im Haushalt kritisch
© Vadim Ratnikov - shutterstock.com
Mehr Geld allein macht noch keine bessere Infrastruktur - wenn es nicht ankommt. Mehr als ein Jahr nach Auflage des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität wächst der Zweifel, ob die Mittel tatsächlich die dringend benötigte Modernisierung von Straßen, Schienen und Brücken erreichen. Selbst das Bundesfinanzministerium stellt inzwischen fest: Die Umsetzung kommt zu langsam voran.
mehr…