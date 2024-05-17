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BVMB sorgt sich um die finanzielle Situation der Kommunen
© Th0ngsuk sasim - shutterstock
Deutschlands Kommunen rutschen tiefer in die Finanzkrise: Fast jede zweite Stadt und Gemeinde bewertet ihre Lage inzwischen als mangelhaft, so erste Ergebnisse des KfW Kommunalpanels 2026. Gleichzeitig bröckelt damit eine zentrale Säule der öffentlichen Infrastruktur - und der Bauwirtschaft droht ein massiver Auftragsrückgang.
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