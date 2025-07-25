VPB: Bestandsaufnahme Haus (5/6) - Heizung

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VOB/B-Kündigungsrecht wegen Verzugs mit Vollendung ist wirksam!
KG, 06.03.2026 - 21 U 11/21
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Kein Vergütungsanspruch, keine Sicherungshypothek!
OLG München, 27.04.2026 - 17 U 2866/25
Volltext
Bodentiefe Duschwanne ist privilegiert
LG Berlin II, 25.07.2025 - 56 S 40/24 WEG
Volltext
Drohne darf zur Planung einer Photovoltaikanlage Nachbargrundstück überfliegen
LG Hamburg, 29.10.2025 - 315 O 151/25
Volltext
Arglistige Täuschung über Beschluss der WEG ist Anfechtungsgrund
OLG Schleswig, 06.02.2026 - 10 U 81/25
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Neueste Leseranmerkungen
LG Cottbus:
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR-Beitrag
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
Alle Sachgebiete
Das Fortschreiben der Ausführungsplanung im Leistungsbild Technische Ausrüstung
Langaufsatz
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IBR-Beitrag
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Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
KG:
VOB/B-Kündigungsrecht wegen Verzugs mit Vollendung ist wirksam!
IBR-Beitrag
OLG Rostock:
Wann verjährt der Anspruch auf Rückzahlung unberechtigter Mehrwertsteuer?
IMR-Beitrag
AG Clausthal-Zellerfeld:
Anforderungen an Begründung & mehr
IMR-Beitrag
OLG Hamm:
Hauskauf: Wer unvollständig und bagatellisierend antwortet, täuscht arglistig!
IMR-Beitrag
AG München:
Dachvermessung per Drohne auch gegen den Willen eines Bewohners?
IMR-Beitrag
OLG Dresden:
WEG kann Mieten selbst eintreiben
IMR-Beitrag
OLG Celle/BGH:
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
IBR-Beitrag
VOB/B-Kündigungsrecht wegen Verzugs mit Vollendung ist wirksam!
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Neueste Volltexturteile:
weitere Volltexturteile
BGH:
Wann widerspricht Änderung des Verteilungsschlüssels für Erhaltungsmaßnahmen ordnungsmäßiger Verwaltung?
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KG:
VOB/B-Kündigungsrecht wegen Verzugs mit Vollendung ist wirksam!
Volltext
OLG Nürnberg:
Käufer kennt mündliche Absprachen: § 550 BGB anwendbar?
Volltext
LG Hamburg:
Drohne darf zur Planung einer Photovoltaikanlage Nachbargrundstück überfliegen
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OLG Rostock:
Privatgrundstück leitungsfrei? Nur eingeschränkte Erkundigungspflicht!
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OLG Schleswig:
Arglistige Täuschung über Beschluss der WEG ist Anfechtungsgrund
Volltext
OLG München:
Kein Vergütungsanspruch, keine Sicherungshypothek!
Volltext
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