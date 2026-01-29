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Beschäftigte im Gartenbau bekommen 6,4 Prozent mehr Lohn und Gehalt
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Die Beschäftigten in der Gartenbaubranche bekommen in den nächsten zwei Jahren insgesamt 6,4 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Dies bezieht sich auf den neu geschaffenen Tarifraum, der die neun Bundesländer Bayern, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein umfasst. Gleichzeitig wurde für die Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter*innen eine Erhöhung der Einkommen um insgesamt 7,8 Prozent erzielt. Dies teilt jetzt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit.
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