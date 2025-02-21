Stagnation oder Aufbruch?

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Schadensersatz für Folgeschäden: Fristsetzung nicht erforderlich!
OLG Hamm, 19.07.2024 - 12 U 52/23
Dokument öffnen Volltext
Keine Preisanpassung trotz Mengenänderung!?
OLG Dresden, 14.08.2024 - 13 U 1745/23
Dokument öffnen Volltext
Angebot widersprüchlich: Aufklärung vor Ausschluss!
VK Bund, 30.04.2025 - VK 1-28/25
Dokument öffnen Volltext
Ausschluss wegen Zweifeln an der Leistungsfähigkeit?
VK Bund, 21.02.2025 - VK 1-4/25
Dokument öffnen Volltext
Mängeleinbehalt schließt Vorschussanspruch aus!
OLG Brandenburg, 18.12.2025 - 12 U 27/25
Dokument öffnen Volltext
Kalkulation eines Kulanzangebots muss nicht offengelegt werden!
OLG Köln, 31.10.2025 - 6 U 45/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR 2026, 57
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
Neueste Beiträge:
KG/BGH:
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 2) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Niedersachsen:
Ersatzvornahme = vergleichbare Rechtsfolge?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
BGH:
Untervermietung: Kein Anspruch auf Geneh- migung bei Gewinnerzielung durch den Mieter
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Große Dachterrasse wegen Sanierung unbenutzbar: WEG schuldet Geldersatz!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Hannover:
Digitaler Türspion in der Wohnungseigentümergemeinschaft
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LSG Nordrhein-Westfalen:
Rentenversicherung für Ingenieure: Rückwirkende Forderung von Beiträgen
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Brandenburg:
Mängeleinbehalt schließt Vorschussanspruch aus!
Dokument öffnen Volltext
AG Köln:
Kein Erfolg, kein Werklohn!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Bei der Wohnungssuche diskriminiert: Makler muss Entschädigung zahlen
Dokument öffnen Volltext
OLG Dresden:
Keine Preisanpassung trotz Mengenänderung!?
Dokument öffnen Volltext
VK Bremen:
Auftraggeber darf auf Richtigkeit eines Steuerbescheids vertrauen!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Unerlaubte Gebrauchsüberlassung rechtfertigt Kündigung
Dokument öffnen Volltext
AG München:
Urlaub außerhalb der Ferien: Versammlung darf stattfinden!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Stagnation oder Aufbruch?
Bild
© Larina Marina - shutterstock.com
BVMB sieht deutsche Bauwirtschaft vor transformativen Veränderungen

Die mittelständische Wirtschaft in Deutschland steht weiterhin vor tiefgreifenden strukturellen und transformativen Veränderungen, zeigt jedoch zunehmende Stabilisierungstendenzen. "Gerade der Mittelstand spürt die Herausforderungen sehr deutlich, sieht darin aber auch Chancen. Die Lage hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr verbessert. Offenbar ist eine - wenn auch niedrige - Talsohle erreicht, von der erste positive Impulse und eine schrittweise Stabilisierung ausgehen - auch dank des Sondervermögens", erklärte Michael Gilka, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB), zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.
Dokument öffnen mehr…