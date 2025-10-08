Für die Branche kommt 2026 die Wende - aber nicht für jedes Unternehmen

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
OLG Düsseldorf, 14.01.2026 - Verg 16/25
Dokument öffnen Volltext
Auftraggeber kann Vertragstermine nicht einseitig ändern!
OLG München, 22.10.2025 - 27 U 4220/24 Bau
Dokument öffnen Volltext
Muss sämtlicher Parteivortrag in den Tatbestand?
LAG Hamburg, 03.12.2025 - 2 Sa 18/23
Dokument öffnen Volltext
Gieriger Makler bekommt kein Geld!
KG, 10.11.2025 - 10 U 147/22
Dokument öffnen Volltext
"Fälligkeit zehn Tage nach Rechnungsdatum"? Unwirksam!
OLG Hamm, 29.04.2025 - 28 U 174/22
Dokument öffnen Volltext
Sind Abbruch- und Entsorgungsleistungen getrennt auszuschreiben?
KG, 08.10.2025 - Verg 2/25
Dokument öffnen Volltext

OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Saarland:
Keine Abwägung bei Verzicht auf Losaufteilung?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Architekt muss Eignung des verwendeten Putzes prüfen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsgebot
Dokument öffnen IMR-Beitrag
KG:
Die Vermutung der verwerflichen Gesinnung des Maklers
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Neuer Kündigungsvortrag in der Berufung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Hamburg:
Keine gewerbliche Nutzung einer Wohnung bei Angabe der Wohnadresse im Impressum
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Hamm:
Baulast kann Rückbauanspruch entgegenstehen
Dokument öffnen IMR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen Volltext
KG:
Sind Abbruch- und Entsorgungsleistungen getrennt auszuschreiben?
Dokument öffnen Volltext
VG Frankfurt/Main:
Keine Maisonettewohnung im Milieuschutzgebiet!
Dokument öffnen Volltext
LG Darmstadt:
Reduzierung der Miete durch kaufmännisches Bestätigungsschreiben
Dokument öffnen Volltext
LSG Baden-Württemberg:
Miete bei Papa: Auch ohne Zahlung kein Scheingeschäft
Dokument öffnen Volltext
AG Frankfurt/Main:
Betriebskostennachzahlung im Urkundenprozess
Dokument öffnen Volltext
OLG Braunschweig:
Unternehmer muss Gründungsempfehlung nicht hinterfragen!
Dokument öffnen Volltext
Für die Branche kommt 2026 die Wende - aber nicht für jedes Unternehmen
Bild
© Smileus - Fotolia.com
BAUINDUSTRIE rechnet in den kommenden Monaten mit moderatem Wachstum

Vier Jahre Krise liegen hinter der Bauwirtschaft. Die gute Nachricht: 2026 geht es für die Branche nach langer Talfahrt in großen Teilen wieder bergauf. Denn mit dem milliardenschweren Infrastrukturprogramm kommt wieder etwas Bewegung in den Bau. "Wir rechnen 2026 mit einem realen Wachstum von 2,5 Prozent, das ist konjunkturell die Wende für die Branche, wenn auch nicht für jedes Unternehmen gleichermaßen. Der Wohnungsbau wird beispielsweise nur langsam Fahrt aufnehmen, und die prognostizierten Fertigstellungszahlen werden erst einmal weiter runtergehen", gibt BAUINDUSTRIE-Präsident Peter Hübner im heutigen FAZ-Interview einen Ausblick auf das kommende Baujahr.
Dokument öffnen mehr…