Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit heute
Planen mit Kalksandstein: Das Standardwerk neu aufgelegt - mit Fokus Nachhaltigkeit
© electriceye - Fotolia
)14.01.2026) Mit der frisch erschienenen 8. Auflage des "KALKSANDSTEIN Planungshandbuchs" legt der Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V. sein zentrales Fachwerk für die Baupraxis und -planung neu auf. Als seit Jahrzehnten etabliertes Standardwerk der Kalksandsteinindustrie bietet das Handbuch fundiertes Wissen zu Planung, Konstruktion und Ausführung mit Kalksandstein - von bauphysikalischen Grundlagen über normative Anforderungen bis hin zu praxisgerechten Lösungen für die aktuelle Baupraxis.
mehr…