Sachsen-Anhalt: Tariftreue-Portal soll öffentliche Auftragsvergabe erleichtern
Im Tariftreue-Portal von Sachsen-Anhalt stehen nach Aussage des Arbeitsministeriums ca. 200 Tarifverträge aus mehr als 80 Branchen zum Download bereit. Die Datenblätter enthalten alle wichtigen Informationen zu den geltenden Tarifverträgen und dienen den Vergabestellen als Dokumentationsgrundlage. Sie können mit wenigen Klicks durch Auftragnehmer und öffentliche Auftraggeber abgerufen werden. Das soll die Auftragsvergabe unbürokratischer machen und erleichtern.
