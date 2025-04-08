Baukonjunktur 2025 / 2026: Die Stimmung in der Bauwirtschaft hellt sich auf

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Mangel wird (spät) beseitigt: Kein Abzug neu für alt (mehr)!
BGH, 27.11.2025 - VII ZR 112/24
Dokument öffnen Volltext
Behinderung durch Vorgewerke: Fertigstellungsfrist wird hinfällig!
OLG Naumburg, 22.07.2025 - 2 U 70/24
Dokument öffnen Volltext
Raten vor Fälligkeit vereinnahmt: Geschäftsführer haftet persönlich!
OLG Celle, 25.11.2025 - 3 U 171/24
Dokument öffnen Volltext
Subunternehmervertrag" oder Arbeitnehmerüberlassung?
KG, 25.11.2025 - 21 U 200/24
Dokument öffnen Volltext
Eigeninsolvenzantrag = Kündigungsgrund!
OLG Düsseldorf, 28.08.2024 - 23 U 187/22
Dokument öffnen Volltext
Kündigungsgrund streitig: Hohe Hürden für Bieterausschluss!
VK Niedersachsen, 08.04.2025 - VgK-11/2025
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
BGH:
AGB-Kontrolle trotz Individualvereinbarung in Mehrparteienverhältnissen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg/BGH:
Rechnung vorbehaltlos bezahlt: Forderung dadurch anerkannt?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Nachträge beim Einheitspreisvertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
"beA-Karte funktioniert nicht": Keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Köln/BGH:
Verzug ist mit eigenem Personal aufzuholen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist: Gesetzte Frist wird verlängert!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
BGH:
Kein Abzug neu für alt im Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Höhe der "großen" Kündigungsvergütung beim Gerüstbauvertrag?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
"Bestandene" Eignungsprüfung begründet Vertrauenstatbestand!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Westfalen:
Gesamtauftrag nur bei einheitlichem Bauwerk!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VG Schleswig:
Erhaltungssatzung zur Begrenzung von Ferien- und Zweitwohnungen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG München I:
Mieterhöhung nur bei gesetzlicher Regelung: Ohne passende Norm keine Erhöhung!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Naumburg:
Nur unvorhersehbare Unterbrechungen berechtigen zur Kündigung!
Dokument öffnen Volltext
OLG Naumburg:
Behinderung durch Vorgewerke: Fertigstellungsfrist wird hinfällig!
Dokument öffnen Volltext
VK Mecklenburg-Vorpommern:
Bekanntgemachte Mindestkriterien sind einzuhalten!
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Warmwasserversorgung im Saunabereich?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Subunternehmervertrag" oder Arbeitnehmerüberlassung?
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Wer darf anerkennen?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Kein Zurückbehaltungsrecht an Vorschüssen!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit gestern

Baukonjunktur 2025 / 2026: Die Stimmung in der Bauwirtschaft hellt sich auf
Bild
© Smileus - Fotolia.com
Umsatzplus von 0,6 Prozent 2025 und von 2,5 Prozent für 2026 prognostiziert

Bei der Vorstellung der Baukonjunkturzahlen 2025 und der Prognose für 2026 meldet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe erstmals wieder Signale für Wachstum und ein besseres Geschäftsklima in der Branche. Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), erklärt: "Nach Jahren rückläufiger Zahlen kehrt in der Bauwirtschaft erstmals wieder Zuversicht zurück.
Der ZDB erwartet 2025 einen Branchenumsatz von 168 Milliarden Euro (2024: 163 Mrd.) - ein nominales Plus von 3 % und real von 0,6 %. 2026 sollen es 178 Milliarden Euro sein (+6 % nominal, +2,5 % real). Impulse kommen vor allem weiter aus dem Tiefbau, der nun zusätzlich aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) gestärkt wird.
Dokument öffnen mehr…