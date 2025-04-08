Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit gestern
bdla-Broschüre "BIM in der Landschaftsarchitektur" erschienen
© red150770 - Fotolia
Die umfassende Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelten stellt für die bisher eher gering digitalisierte Baubranche vollkommen neue Handlungsoptionen und -potentiale dar. Und so wurde in den letzten Jahren die Methodik des Building Information Modeling (BIM) entwickelt. Dabei ist es von grundlegender Bedeutung zu verstehen, dass BIM eine Prozessbeschreibung zum Aufbau und zur Verwaltung einer zentralen Datenstruktur eines Bauobjekts in einem dreidimensionalen Modell ist. - Der Schritt aus der zweidimensionalen planzentrierten Welt in die dreidimensionale BIM-fähige Modellwelt erfordert einen Paradigmenwechsel hin zur objektorientierten Planung.
mehr…