Zei­ten­wen­de im Be­ton

© Nobilior - Fotolia.com

Zu­kunfts­tag Bau­wirt­schaft bei den Be­ton­Ta­gen stellt Nach­hal­tig­keit in den Fo­kus"Be­ton - es kommt dar­auf an, was man dar­aus macht", be­ton­te Mar­kus Böll, Prä­si­dent der Bau­wirt­schaft Ba­den-Würt­tem­berg in Er­in­ne­rung an ei­nen ehe­ma­li­gen Wer­be­spruch der Be­ton­in­dus­trie am 22. Juni bei sei­ner Er­öff­nungs­re­de des Zu­kunfts­ta­ges Bau­wirt­schaft bei den Be­ton­ta­gen. "Die Bau­stoff­in­dus­trie ist sich ih­rer Ver­ant­wor­tung be­wusst, um­welt­freund­li­che und nach­hal­ti­ge Lö­sun­gen für die Be­ton­bau­wei­se zu ent­wi­ckeln. Die Bau­wirt­schaft un­ter­stützt sie da­bei, be­ste­hen­de in­no­va­ti­ve An­sät­ze in die Brei­te zu tra­gen - un­ter an­de­rem über un­ser ge­mein­sa­mes In­no­va­ti­ons­netz­werk so­lid UNIT", er­gänz­te Tho­mas Möl­ler, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Bau­wirt­schaft Ba­den-Würt­tem­berg und Mo­dera­tor der Ver­an­stal­tung.