Justizminister Buschmann will Insolvenzrecht vorübergehend ändern

Bun­des­jus­tiz­mi­nis­ter Marco Busch­mann will Un­ter­neh­men in der Krise mit einer zeit­lich be­grenz­ten Än­de­rung des In­sol­venz­rechts hel­fen. Der Pro­gno­se­zeit­raum bei der Über­schul­dungs­prü­fung solle von zwölf auf vier Mo­na­te ver­kürzt wer­den, sagte der FDP-Po­li­ti­ker am Frei­tag in Ber­lin. Un­ter­neh­men wür­den Zeit ge­win­nen, um ihre Ge­schäfts­mo­del­le an­pas­sen zu kön­nen. "Wer kann zwölf Mo­na­te in die Zu­kunft schau­en in die­sen un­si­che­ren Zei­ten?", so Busch­mann.