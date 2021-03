BVerwG: Wassergebühren in Kassel müssen erneut überprüft werden

© Tommi - iStockphoto.com

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 23.03.2021 eine Klage gegen einen Wassergebührenbescheid der Stadt Kassel an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof zurückverwiesen. In dem Verfahren ging es insbesondere um die Frage, ob in der Gebührenkalkulation eine sogenannte Konzessionsabgabe nach dem Energiewirtschaftsgesetz für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege durch die Wasserleitungen berücksichtigt werden darf.