Vergabe des ÖPP-Projektes für A7-Teilstück

© Manfred Steinbach - Fotolia

Das ÖPP-Projekt (Öffentlich-Private Partnerschaft) "Ausbau und Betrieb des A7-Teilstücks zwischen der Anschlussstelle (AS) Göttingen und der AS Bockenem" wurde an die Via Niedersachsen GmbH & Co. KG, bestehend aus den Gesellschaftern Vinci Concessions Deutschland GmbH und Meridiam Investments SAS vergeben.