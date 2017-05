In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte zum Bau- und Architektenrecht



Die wichtigsten Urteile direkt aus erster Hand



Termin und Ort

Referenten

RiBGH Claus Halfmeier

ist seit 2007 Richter am Bundesgerichtshof und dort Mitglied des u. a. für das Bau- und Architektenrecht zuständigen VII. Zivilsenats. Er ist u. a. Mitautor des Werkvertragsrechts im Prütting/Wegen/Weinreich (PWW), BGB-Kommentar, sowie Bearbeiter des Werkvertragsrechts im Kullmann/Pfister/Stöhr/Spindler, Produzentenhaftung. RiOLG Dr. Tobias Rodemann

kennt die Abwicklung von Baustreitigkeiten als Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf in einem für Bau- und Werkvertragssachen zuständigen Zivilsenat und aus seiner früheren Tätigkeit als Rechtsanwalt. Herr Dr. Rodemann ist als Dozent bei Verbänden tätig, Mitautor von Thode/Wirth/Kuffer, Praxishandbuch Architektenrecht, Mitbearbeiter des VOB-Kommentars von Franke/Zanner/Kemper/Grünhagen und ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften "IBR Immobilien- & Baurecht" und "Baurecht".

Teilnehmerkreis Architekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, öffentliche Bauherren, Bauträger, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Baujuristen.



Ziel des Seminars Die Teilnehmer werden über die neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Bau- und Architektenrecht sowie im dazugehörigen Zivilprozessrecht informiert. Dazu werden die wichtigsten aktuellen Urteile des Bundesgerichtshofs und der Oberlandes­gerichte aus diesen Rechtsgebieten vorgestellt und mit ihren Auswirkungen für die Praxis erläutert.



Themen Teil I: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Allgemeines Werkvertragsrecht mit VOB/B, z. B.: Zustandekommen des Vertrags; Inhalt des Vertrags (Auslegung); Besonderheiten im öffentlichen Vergabeverfahren Vergütungsrecht nach BGB und VOB/B Recht der Sicherheiten, z. B.: Gesetzliche Sicherheiten; Sicherheiten in AGB; Wirksamkeitsfragen Sachmängelrecht - Recht der Leistungsstörungen, z. B.: Ansprüche vor und nach Abnahme; Probleme der Verjährung Architekten- und Ingenieurrecht (Gewährleistung und Honorar) Bauträgerrecht/WEG Prozessrecht des VII. Zivilsenats, z. B.: Diverses zum selbständigen Beweisverfahren; Streitverkündung und Streithilfe.

Teil II: Aktuelle Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Bauvertragsrecht Individualvereinbarung durch Aushandeln

Durchreichen von Nachträgen in der Leistungskette

Spekulativ überhöhter Einheitspreis

Schwarzarbeit bei ausbleibender Rechnung

Kein Abrechnungsverhältnis trotz Geltendmachung von Vorschuss Bauträger Unwirksamkeit von Abnahmeklauseln Sicherheiten Bürgschaft für mangelfrei abgenommene Arbeiten Architektenrecht Mindestsatzunterschreitung: Kein Ausnahmefall wegen langjähriger Zusammenarbeit

Honorarberechnung: Keine Mindestsatzrelevanz von § 6 Abs. 2 HOAI

Gesamtschuld und Treuwidrigkeit der Inanspruchnahme des Architekten Prozessuales Kombination von Schadensersatz-/Feststellungsklage



Nachweise/Zertifikate Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).



Unser Tagungsservice für Sie Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen + 1 Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke



Tagungsmodalitäten Architekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, öffentliche Bauherren, Bauträger, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Baujuristen.Die Teilnehmer werden über die neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Bau- und Architektenrecht sowie im dazugehörigen Zivilprozessrecht informiert. Dazu werden die wichtigsten aktuellen Urteile des Bundesgerichtshofs und der Oberlandes­gerichte aus diesen Rechtsgebieten vorgestellt und mit ihren Auswirkungen für die Praxis erläutert.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Termin: Mittwoch, 15.11.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: InterCityHotel Hamburg Hauptbahnhof

Glockengießerwall 14

20095 Hamburg

Telefon: 040/248700

URL: InterCityHotel Hamburg Hauptbahnhof Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Weitere Informationen

Mittwoch, 15.11.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, HamburgAuch am 08.12.17 in Mannheim und am 12.12.17 in Düsseldorf.

Bitte lesen Sie vor der Buchung unsere Buchungsmodalitäten

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.