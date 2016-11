In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Das neue Vergaberecht im Unterschwellenbereich



Vergaben nach UVgO und VOB/A 2016 / 2017



RA Dr. Christian-David Wagner

ist Fachanwalt für Vergaberecht und Lehrbeauftragter für Beschaffungswesen und Vergaberecht an der Hochschule Harz. Herr Dr. Wagner ist seit Beginn seiner Berufstätigkeit (2003) auf das Vergaberecht spezialisiert. Er begleitet öffentliche Auftraggeber und international agierende Unternehmen in sämtlichen Phasen des Vergabeverfahrens mit besonderer Expertise in den Bereichen IT- und Telekommunikation, Daseinsvorsorge, Tourismus und Bau. Neben seiner Beratungstätigkeit ist Herr Dr. Wagner gefragter Referent diverser Fortbildungsinstitute, wie etwa dem Bundesanzeiger Verlag sowie dem id Verlag (IBR-Seminare). Im Rahmen der Ausbildung zum Fachanwalt für Vergaberecht verantwortet Dr. Wagner die Lehreinheiten "Sektorenverordnung" sowie "Beihilfe- und öffentliches Preisrecht" (ARBER-Verlag). Herr Dr. Wagner ist zudem Herausgeber der Online-Fortbildung "Basiswissen Vergaberecht" und Mitautor des juris Praxiskommentars "Vergaberecht", 5. Aufl. 2016. Prof. Dr. Christopher Zeiss

ist einer von Deutschlands erfahrensten Vergabeexperten. Er ist Professor für Staats- und Europarecht mit beschaffungsrechtlichem Schwerpunkt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Bielefeld) und hat einen Lehrauftrag zum Vergaberecht an der Universität Potsdam. Zuvor hat Prof. Dr. Zeiss als Referent am Bundesministerium der Justiz u. a. vergabe- und kartellrechtliche Gesetzgebungsverfahren des Bundes (z. B. zur energieeffizienten Beschaffung) begleitet. Die Beschaffungspraxis kennt Herr Prof. Zeiss aus seiner mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt, Richter und Of Counsel (u. a. Bonn, Marburg, Leipzig). Er hat als externe Beschaffungsstelle Vergabeunterlagen entwickelt und bundesweit Vergabeverfahren (z. B. betreffend Arzneimittel, IT, Bau, ÖPNV, Abfallentsorgung) durchgeführt sowie in Vergabenachprüfungsverfahren für die Interessen seiner Mandanten gestritten. Herr Prof. Dr. Zeiss ist Herausgeber und Autor vergaberechtlicher Standardnachschlagewerke (z. B. juris Praxiskommentar Vergaberecht - 5. Aufl. 2016, Sichere Vergabe unterhalb der Schwellenwerte, 3. Aufl. 2016) und Mitherausgeber der Zeitschrift Vergabepraxis & -recht (VPR).

Vergaberecht - verständlich auch für Nichtjuristen Rechtsgrundlagen (EU-Recht, GWB, VgV, UVgO, VOB/A, Landesvergaberecht - z.B. TVgG NRW, Haushaltsrecht, Erlasse etc.); Wegfall der VOF und VOL/A Wesentliche Inhalte der neuen Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) und Unterschiede zur bisherigen Rechtslage Prinzipien (Wirtschaftlichkeit, Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung, Transparenz, Wettbewerb) Binnenmarkttransparenz (Wie erkennen, welche Rechtsfolgen) Bedeutung der Schwellenwerte, Schätzung des Auftragswerts Anforderungen an Vergabevermerk und Vergabeakte

Passendes Vergabeverfahren Bedeutung des Vergabevermerks und Markterkundung Schätzung des Auftragswerts Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung Ausnahmen (insbesondere zur "freihändigen Vergabe") Die neuen Regelungen zu Vertrags-, und Auftragsänderung, Nachtrag und Change-Request Ablauf eines Vergabeverfahrens (auch der "freihändigen Vergabe") Umgang mit freiberuflichen Leistungen unterhalb der Schwellenwerte

Richtige Vergabeunterlagen Anforderungen an die Leistungsbeschreibung (unter Berücksichtigung der Regelungen zur Energieeffizienz) Leistungsbestimmungsrecht vs. Produkt- und Markenneutralität Zulässige Eignungskriterien, zulässige Nachweise Anforderungen an die Wertungskriterien (aktuelle Rechtsprechung; Auswirkungen auf den Unterschwellenbereich; Kein "Mehr an Eignung"?; Verbot der Doppelverwertung) Einbindung besonderer Vertragsbedingungen (z.B. EVB-IT) Ausführungsbedingungen (u.a. No-Spy; Scientology; ILO-Normen, Frauenförderung etc.)

Ablauf der Vergabeverfahren Ablauf der öffentlichen Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Besonderheiten der "freihändigen Vergabe" Rechte und Pflichten von Auftraggeber- und Bieterseite Umgang mit Bieterfragen Fehlerkorrektur - was geht, was macht zusätzlich angreifbar Pflicht zur E-Vergabe jetzt auch im Unterschwellenbereich

Zuschlagsentscheidung Ausschluss (inkl. MiLoG) Umgang mit fehlenden oder fehlerhaften Unterlagen Umgang mit "Schlechtleistern" Umgang mit der neuen EEE (Einheitliche Europäische Eigenerklärung) Zuschlagskriterien (unter Berücksichtigung der Regelungen zur Energieeffizienz) Wertungsmethoden (neue Rechtsprechung, lineare Progression, Wertungsmatrix und Richtwertmethode nach UfAB)

Rechtsfolgen von Fehlern, Rechtsschutz und Statistik Umgang mit Bieterfragen und Rügen im Unterschwellenbereich Rechtsfolgen von Fehlern Rechtsnatur des Zuschlags Rechtsschutz im Unterschwellenbereich Statistikpflichten aus der neuen StatistikVO im Unterschwellenbereich

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Seminardetails als PDF Termin: Dienstag, 21.02.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: Mercure Hotel Erfurt Altstadt

Meienbergstr. 26 - 27

99084 Erfurt

Telefon: 0361/5949-0

Fax: 0361/5949-100

URL: Mercure Hotel Erfurt Altstadt Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Dienstag, 21.02.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, ErfurtTipps und Tricks zum neuen Vergaberecht und der aktuellen Rechtsprechung erleichtern Beschaffungspraktikern die Anwendung der neuen Rechtsgrundlagen. Neueinsteiger erhalten einen Überblick über wesentliche Weichenstellungen des Vergabeverfahrens auf dem neusten Stand.Das "Massengeschäft" der Beschaffungsstellen findet unterhalb der Schwellenwerte statt und wurde trotzdem im Vergaberecht bisher eher stiefmütterlich behandelt. Dies ändert sich im Jahr 2017. Die VOL/A entfällt auch unterhalb der Schwellenwerte. Stattdessen gibt es mit der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) nun ein ganz neues Regelwerk. Auch die VOB/A wurde für den Unterschwellenbereich seit 2016 mehrfach überarbeitet. Mit dem Seminar werden wesentliche Inhalte der neuen UVgO sowie der VOB/A dargestellt. Im Seminar wird zudem auf wichtige Parallelen und Unterschiede zum bisherigen Recht besonders hingewiesen. Maßstab der Veranstaltung sollen dabei immer Verständlichkeit und Praxisnähe sein.Mit Praxisbeispielen werden Sie durch die einzelnen Phasen des Vergabeverfahrens geleitet und erhalten dabei einen Überblick über rechtliche Anforderungen und Fallstricke.Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wann eine "freihändige Vergabe" zulässig ist und welche Anforderungen an die Leistungsbeschreibung und die Wertungskriterien in Anbetracht der aktuellen Rechtsprechung zu stellen sind. Besonders dargestellt wird auch der Umgang mit fehlenden oder fehlerhaften Angaben der Bieter in den Angeboten sowie der Ausschluss vom Vergabeverfahren. Auch verschiedene Wertungsmethoden sowie ihrer Verankerung in den Vergabeunterlagen und der Dokumentation werden erklärt.Die Veranstaltung berücksichtigt besonders das neue Unterschwellenvergaberecht (Unterschwellenvergabeverordnung - UVgO). Ebenso werden die Auswirkungen des neuen Vergaberechts aus dem Oberschwellenbereich (neues GWB, neue VgV, neue StatistikVO) auf Beschaffungen im Unterschwellenbereich berücksichtigt. Ausdrücklich wird auch auf die praktischen Auswirkungen wichtiger Regelungen des Landesvergaberechts (z.B. TVgG NRW, LVG LSA) sowie weiterer Vorgaben, z.B. zu "No-Spy", Scientology und Barrierefreiheit (BITV 2.0) hingewiesen.Fragen aus dem Teilnehmerkreis sind willkommen!Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

