In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails PDF

Unwirksame Klauseln in Bauverträgen



Verstöße gegen das AGB-Recht erkennen und nutzen



Termin und Ort

Referent

RiOLG Dr. Tobias Rodemann

kennt die Abwicklung von Baustreitigkeiten als Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf in einem für Bau- und Werkvertragssachen zuständigen Zivilsenat und aus seiner früheren Tätigkeit als Rechtsanwalt. Herr Dr. Rodemann ist als Dozent bei Verbänden tätig, Mitautor von Thode/Wirth/Kuffer, Praxishandbuch Architektenrecht, Mitbearbeiter des VOB-Kommentars von Franke/Zanner/Kemper/Grünhagen und ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften "IBR Immobilien- & Baurecht" und "Baurecht".

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Begriff Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verbraucherverträge, § 310 BGB

Probleme der Mehrfachverwendungsabsicht - Rechtsprechung des VII. Zivilsenats des BGH

Aushandeln von AGB, § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB

Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag

Allgemeines

VOB/B

VOB/C

Vorrang der Indivdiualabrede - insbesondere Kontrollfreiheit von Leistung/Gegenleistung durch Funktionalklauseln

Transparenzkontrolle

Inhaltskontrolle der VOB/B und VOB/C

AGB im Prozess - Beweislastprobleme, insbesondere Anscheinsbeweis für das Vorliegen von AGB

Inhaltskontrolle von Regelungen zum Sicherheitseinbehalt

Inhaltskontrolle von Regelungen zur Vertragserfüllungssicherheit

Inhaltskontrolle von Regelungen zu Umlagen und sonstigen Abzügen

Inhaltskontrolle von Regelungen zur Vertragsstrafe

Inhaltskontrolle von "Abwehrklauseln"

Nachweise/Zertifikate

Unser Tagungsservice für Sie

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen + 1 Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Tagungsmodalitäten

Seminardetails als PDF Termin: Donnerstag, 29.06.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Donnerstag, 29.06.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimArchitekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, Justitiare, Rechtsanwälte.Streitentscheidend in baurechtlichen Auseinandersetzungen ist regelmäßig die Frage, ob von den Parteien in den Bauvertrag eingeführte Allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam sind. Die Tendenz der Rechtsprechung geht dahin, eine sehr weitgehende gerichtliche Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen vorzunehmen, was insbesondere bei Sicherheiten und Vertragsstrafenansprüchen zu erheblichen Einbußen führen kann.Welche Folgerungen daraus für die alltägliche Vertragsgestaltung zu ziehen sind, ist Inhalt des Seminars, das den Teilnehmern die Besonderheiten des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen näherbringt. Die dabei anfallenden Probleme werden anhand von Beispielsfällen aus der aktuellen Rechtsprechung der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs mit den Teilnehmern besprochen.Besonders vertieft werden die strengen Anforderungen der Inhaltskontrolle bei Gewährleistungseinbehalten, Vertragserfüllungssicherheiten, Vertragsstrafen und Kostenumlagen, die in nahezu jedem Abrechnungsstreit eine Rolle spielen.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Bitte lesen Sie vor der Buchung unsere Buchungsmodalitäten

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.