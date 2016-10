In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Umbau und Sanierung von Bestandsimmobilien



Planung - Vergütung - Risikoverteilung



RA Prof. Dr. Heiko Fuchs

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Mönchengladbach und München sowie Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben der forensischen Tätigkeit auf dem Gebiet des juristischen Projektmanagements für große nationale und internationale Bau- und Anlagenbauprojekte, wozu auch seine Tätigkeit als Schiedsrichter zählt. Prof. Dr. Fuchs ist durch zahlreiche Seminare und Veröffentlichungen zum Bauvertrags- und Architektenrecht bekannt. Er ist Mitautor der „Einführung in die HOAI - Praxiswissen Architektenrecht“, Mitherausgeber der Neuen Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht (NZBau) sowie von Fuchs/Berger/Seifert, Beck'scher HOAI- und Architektenrechtskommentar, 1. Aufl. 2016, Verlag C.H. Beck. Prof. Dr. Fuchs ist Co-Leiter des Arbeitskreises IV (Architektenrecht) des Deutschen Baugerichtstags.

Einführung und Begriffsklärung - Was ist Sanierung?

Besonderheiten des Architekten- und Ingenieurvertrags

Bestandserkundung vs. Bedarfsermittlung - die optimale Reihenfolge

Festlegung der Leistungsziele: bestandsspezifische Anforderungen an Qualitäts-, Quantitäts-, Kosten- und Terminvorgaben

Festlegung des Leistungsumfangs: bestandsspezifische Grund- und Besondere Leistungen der Leistungsbilder Objektplanung Gebäude und Innenräume sowie Fach­planung Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung

Festlegung des Honorars: mitzuverarbeitende Bausubstanz und Umbauzuschlag

Honorarmanagement in der Planungs- und Ausführungsphase

Besondere Beratungs- und Aufklärungspflichten, insbeson­dere zum Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Wirtschaftlichkeit der Planung und Besonderheiten der Kosten­ermittlung und -verfolgung

Anforderungen an die Objektüberwachung

Bestandsspezifische Haftungsrisiken

Besonderheiten des Ausführungsvertrags

Bestandsspezifische Normen in BGB, VOB/A und VOB/B

Bedeutung der ATV DIN 18459

Risikobehandlung und -verteilung

Auslegung der funktionalen oder detaillierten Leistungs­beschreibung

Inhalts- und Zeitnachträge bei Verwirklichung typischer Bestandsrisiken

Umgang mit Gebäudeschadstoffen

Bestandsspezifische Haftungsrisiken

Besonderheiten des Bauträgervertrags bei der Bestandssanierung

Urheberrecht als unterschätztes Projektrisiko

Voraussetzungen und Dauer des Urheberrechtsschutzes

Abwehrrechte des Urhebers

Vertraglich eingeräumte Änderungsrechte

Konsequenzen für das Projektmanagement

Seminardetails als PDF Termin: Dienstag, 20.06.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Dienstag, 20.06.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimArchitekten, Ingenieure, Generalplaner, Projektsteuerer, Baujuristen, Rechtsanwälte, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, Generalunternehmer sowie Projekt- und Bauleiter privater und öffent­licher Auftraggeber.Bauen im Bestand unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von Neubauten auf der grünen Wiese. Der Bestand ist - vergleichbar dem Baugrund - die große Unbekannte, die vorlaufend zwar bestmöglich aufgeklärt, aber nur selten vollständig erfasst werden kann. Überraschungen nach Ausführungsbeginn sind daher an der Tagesordnung. Architekten und Ingenieure sehen sich gerade in den frühen Planungsphasen anspruchsvollen Beratungs- und Aufklärungspflichten ausgesetzt, müssen ihre Planung in den nicht zu verändernden Bestand als vorgegebenes System einpassen und während der Realisierung auf Bestandsrisiken planerisch, aber auch im eigenen Honorarmanagement reagieren. Ausführende Unternehmen haben erhöhte Untersuchungs- und Hinweispflichten zu beachten und müssen oftmals mit Gebäudeschad­stoffen umgehen. Auftraggeber haben alle diese besonderen Risiken bei der Projektstrukturierung und der Vertragsgestaltung ebenso zu beachten wie urheberrechtliche Abwehransprüche des ursprünglichen Architekten und weitere sanierungsspezifische Projektrisiken.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

