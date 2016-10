In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Internationale Anlagenbauprojekte



Praktische Besonderheiten und rechtliche Risiken



RA Dr. Jörn Zons

ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB in Köln. Er ist auf die Beratung sowohl von Auftraggebern als auch von Auftragnehmern bei Bau- und Anlagenbauprojekten im In- und Ausland spezialisiert. Seine Tätigkeit umfasst die Gestaltung und Verhandlung der Bau-/Anlagenbau-, O&M- und sonstigen Projektverträge, einschließlich FIDIC-Verträgen, das juristische Projekt-, Schadens- und Claim-Management sowie die Durchsetzung von Ansprüchen in Schiedsgerichts-, Gerichts- oder alternativen Streiterledigungsverfahren. Dr. Zons Industriekenntnis umfasst unter anderem Kraftwerke, Offshore-Windparks, Biomasseanlagen, Raffinerien, Logistikanlagen sowie verschiedene Produktionsanlagen. Er ist Mit-Herausgeber des Branchenwerks Zons/Bock "Rechtshandbuch Anlagenbau - Praxisfragen deutscher und internationaler Anlagenbauprojekte". Dr. Zons wird in mehreren deutschen und internationalen Anwaltsverzeichnissen als einer der führenden Anwälte für Bau/Anlagenbau benannt.

Besondere Herausforderungen in internationalen Anlagenprojekten: andere Länder, andere Sitten, andere Standards

Formulierung und Verhandlung internationaler Anlagenbauverträge: Do's & Don'ts - häufige (und oft folgenschwere) Fehler

Vertragsrecht im internationalen Anlagenbau: Die (oft unterschätzte) Bedeutung des geltenden Vertragsrechts - Vermeidung böser Überraschungen: ausländische Vertragsrechte und Umgang damit - Entire agreement & exclusive remedies-Klauseln: Segen und Fluch

Englisches Vertragsrecht und englisches Vertragsverständnis: prägend für den internationalen Anlagenbau (und zunehmend auch für den deutschen) - Praktisch relevante Unterschiede zwischen deutschem und englischem Vertragsrecht/-verständnis

Anlagenbauverträge und AGB-Recht: altes Thema mit neuer Bedeutung - Gravierend: Auswirkungen des AGB-Rechts auf Anlagenbauverträge - neue Wege/Ansätze zur praktikablen Reduzierung des AGB-Risikos

FIDIC-Verträge im Anlagenbau: zunehmende Bedeutung - Insbesondere FIDIC Yellow Book und Silver Book: Grundzüge, Risikoverteilung, Haftung, Besonderheiten, Fallen, richtige Verwendung

Leistungsumfang und Vertragspreis: Zentral, aber oft vernachlässigt: Richtige Definition des Scope - Turnkey lump sum-Klauseln - Cost overruns und Ausgleichsansprüche: Fälle und Voraussetzungen - Achtung: Notifizierungspflichten des Auftragnehmers und Folgen von Verstößen - Variations: Begriff und Rechtsfolgen

Termine und Terminhaftung: Terminvereinbarungen: Milestones, completion date(s) - "Extension of time": Begriff, Fälle und Voraussetzungen - Vertragsstrafen/penalties vs. liquidated damages: Bedeutung, Unterschiede und richtige Verwendung

Performance: Richtige Formulierung, was die Anlage können muss (und was sie nicht können muss) - "Implied terms/waranties": Was ist das und wie geht man damit um? "Fitness for the purpose": Bedeutung, Grenzen, Risiken, richtige Verwendung

Haftung: Limitations of liability in internationalen Anlagenbauverträgen - richtige Formulierung von limitations of liability und häufige (im Ernstfall u. U. existenzbedrohende) Fallen und Fehler - Außervertragliche Haftung nach Deliktsrecht: oft übersehenes Risiko und Umgang damit

Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte in Bestandsanlagen: besondere Herausforderungen und Risiken - Zusatzanforderungen an die Projektstrukturierung und Vertragsgestaltung

Vorzeitige Beendigung des Vertrags: Termination, rescission, rejection: Was ist was und was macht Sinn?

Sicherheiten im internationalen Anlagenbau: Welche Sicherheiten "funktionieren" - Dos & Don'ts, häufige Fehler

Anspruchsdurchsetzung in internationalen Anlagenbauprojekten: Wichtig: Funktionierende Streiterledigungsregelungen und häufige (oft fatale) Fehler - Staatliche Gerichtsbarkeit vs. Schiedsgerichtsbarkeit: Pros & Cons - Schiedsverfahren: Bedeutung und Grundzüge - Achtung: internationale Vollstreckbarkeit - Alternative Streiterledigungsmechanismen, insbesondere: Adjudikation

Beteiligte am Abschluss und an der Durchführung internationaler Anlagenbauverträge: Vertrags-/Claim-Manager, Einkauf/Vertrieb, technische/kaufmännische Projektleiter, Projektsteuerer, Rechts­anwälte, (Anlagen-)Baujuristen.Anlagenbauprojekte bergen für alle Beteiligten erhebliche Risiken. Das gilt sowohl für Neubauprojekte als auch für die (immer mehr an Bedeutung gewinnenden) Modernisierungs- und/oder Erweiterungsprojekte in Bestandsanlagen. Diese Risiken zu erkennen und rechtssicher vertraglich zu regeln, ist schon in deutschen Anlagebauprojekten schwierig, aber in internationalen Anlagebauprojekten ist es noch schwieriger. Das Seminar soll die Teilnehmer für praktisch wichtige Besonderheiten und Fallstricke in internationalen Anlagenbauprojekten sensibilisieren und ihnen Hinweise geben, wie sie mit diesen Besonderheiten und Fallstricken umgehen können.

