Vergaberecht 2016/2017



Wichtige Entscheidungen des EuGH, des BGH, der OLG-Vergabesenate und der Vergabekammern



Termin und Ort

Referenten

VorsRiOLG Heinz-Peter Dicks

ist seit 2004 Vorsitzender des Vergabesenats, des 2. Kartellsenats und des unter anderem für Unterschwellenwertvergaben zuständigen 27. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Zuvor gehörte er einem Bausenat, dann dem Senat für gewerblichen Rechtsschutz und dem Kartellsenat und seit Anfang 1999 auch dem Vergabesenat als stellvertretender Vorsitzender an. Er wirkt bei mehreren vergabe- und kartellrecht­lichen Kommentaren mit, hat Fachaufsätze verfasst und hält Vorträge zum Vergabe- und Kartellrecht. RD Markus Zeise, LL.M.

ist seit 2009 hauptamtlicher Beisitzer der zweiten Vergabekammer des Bundes. Zuvor war er in der Grundsatzabteilung des Bundeskartellamts mit vergaberechtlichen Grundsatzfragen betraut. Herr Zeise ist zudem Mitautor der Kommentare Kulartz (u. a.) zum GWB und zur VgV.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Die richtige Vorbereitung der Ausschreibung

Die Bestimmungsfreiheit des Auftraggebers beim Beschaffungsgegenstand - praktische Auswirkungen und Zulässigkeitspotential bei produktspezifischen Ausschreibungen

Eignungsanforderungen und Nachweise

Transportwege bei der Entsorgung

Grüne Umweltplakette bei Vertragsfahrzeugen

Zuschlagskriterien, Wertungsmatrix und Bewertungsmaßstäbe

Wertungsmatrix: Wirtschaftlichkeitsprüfung (100 oder null Punkte)

Eignungsanforderungen und Vermengen mit Zuschlags­kriterien nach neuem Recht zulässig?

Zulassen von Nebenangeboten bei den Kriterien niedrigster Preis und wirtschaftlichstes Angebot

Mindestanforderungen an Nebenangebote

Qualitätskriterien, um Nebenangebote mit Hauptangeboten zu vergleichen

Gleichwertigkeit von Nebenangeboten

Fehlerkorrektur durch den Auftraggeber und die Konsequenzen (Rückversetzung der Ausschreibung)

Die rechtssichere Angebotswertung

Zulässigkeit mehrerer Hauptangebote?

Nachfordern von Erklärungen/Nachweisen und Preisen

Zur Aufklärungspflicht des Auftraggebers

Zur stufenweisen Angebotswertung - Muss die Eignungs­prüfung vor der Preis- und Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgen?

Die Eignungsprüfung - Inhalt

Die ultima ratio: Aufhebung der Ausschreibung

Nachweise/Zertifikate

Seminardetails als PDF Termin: Dienstag, 16.05.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Das Seminar richtet sich in erster Linie an schon erfahrenere Vergabepraktiker in Vergabestellen, auf Bieterseite sowie an Rechtsanwälte und Unternehmensjuristen.Die Vergabekammern des Bundes und das OLG Düsseldorf haben in Vergabenachprüfungsverfahren in Deutschland das bei weitem höchste Fallaufkommen und die größte Fallerfahrung. Gelegentlich werden von beiden Instanzen auch Aufsehen erregende Entscheidungen getroffen.Das Seminar gibt Gelegenheit, Juristen, Ingenieure, Vergabe­praktiker und Entscheider der Nachprüfungsinstanzen zu treffen und persönlich kennenzulernen. Sie können sich mit Kollegen "kurzschließen", beim Vortrag willkommene Bemerkungen sowie Fragen anbringen und die Denkweise der Rechtsprechung näher kennenlernen.Es werden behandelt: Die zielgenaue Ausschreibung und die rechtssichere Angebotswertung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung (vor allem auch des EuGH und des Bundesgerichtshofs). Auf VOB/A und VgV wird eingegangen.

