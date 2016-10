Seminardetails

In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Update Bauwerks- und Dachabdichtungen

Architekt Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller

ist Honorarprofessor für Bauschadensfragen an der Universität (KIT) in Karlsruhe sowie ö.b.u.v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Er ist Gesellschafter des Aachener Instituts für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik (AIBau) und leitet die jährlichen Aachener Bausachverständigentage. Weiterhin lehrt Herr Zöller im Masterstudiengang Altbauinstandsetzung an der Universität (KIT) in Karlsruhe, ist Mitherausgeber der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“ sowie der „Baurechtlichen und -technischen Themensammlung“. Herr Zöller arbeitet in verschiedenen Gremien mit, die sich mit den Neufassungen der Abdichtungsregeln beschäftigen.

Wassereinwirkung auf Wände sowie auf Bodenplatten

Vermeidung unnötiger Beanspruchungen

Übergänge von Abdichtungen auf wasserundurchlässige Stahlbetonbauteile

Kellerlichtschächte: neue Regeln

Hinweise zur Drännorm DIN 4095

Maßnahmen gegen die Folgen der Unterläufigkeit

Gefällegebung: für zuverlässige Dächer immer notwendig?

Maßnahmen an Balkonen, Loggien und Laubengängen

Wassereinwirkungsklassen in Innenräumen

Bauweisen: Anordnung der Abdichtungen auf oder unter dem Estrich?

Stoffe: bahnenförmige Abdichtungen, Abdichtungen im Verbund mit Belägen, Platten und Estrichen als Abdichtung

Maßnahmen an Details wie Durchdringungen, Wannenanschlüssen, Abdichtungen unter Wannen

Freitag, 12.05.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimArchitekten, Ingenieure, Sachverständige für Schäden an Gebäuden, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften.Das Seminar stellt die für im Hochbau tätigen Planer und Ausführenden wesentlichen Änderungen der drei Abdichtungsnormen vor, die im Wohnungs- und Gewerbebau maßgeblich sind: die für Flachdachabdichtungen, Abdichtungen erdberührter Bauteile sowie Innenraumabdichtungen. Dabei geht es um die kritischen Erläuterungen der Hintergründe, wo welche Maßnahmen sinnvoll sind und wo die Grenzen liegen.Erdberührte Mauerwerkswände müssen gegen von außen einwirkendes Wasser abgedichtet werden. Die neue Abdichtungsnorm DIN 18533 führt neue Wassereinwirkungs- sowie Raumnutzungsklassen ein und differenziert den Abdichtungsaufwand nach möglichen Rissen im Untergrund.Aus dem Inhalt:Die neue Abdichtungsnorm DIN 18531 beinhaltet nicht nur, wie bisher, Abdichtungen nicht genutzter Dächer, sondern auch die genutzter Dächer. Eine eigne (Unter-)Klasse bilden Dächer mit haustechnischen Einrichtungen, insbesondere solche mit Solaranlagen. Das Seminar geht auf die wesentlichen, nach wie vor verbliebenen Streitpunkte ein, welche Maßnahmen nun sinnvoll sind, um dauerhafte und zuverlässige Abdichtungen zu erzielen.Aus dem Inhalt:Abdichtungen in Badezimmern und gewerblich genutzten Räumen waren in der bisherigen Norm für Bauwerksabdichtungen nur grundsätzlich und wenig anwendungsbezogen geregelt. Die neue Abdichtungsnorm DIN 18 534 befasst sich nicht mehr mit Räumen, sondern mit Einwirkungen an Flächen. Sie beschreibt verschiedene Bauweisen und Abdichtungsbauarten. Das Seminar setzt sich kritisch mit den Normenteilen auseinander und erläutert die Hintergründe, an welchen Flächen welche Maßnahmen sinnvoll eingesetzt werden können.Aus dem Inhalt:Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

