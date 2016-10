In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails PDF

Der optimale Projektstart



Fehler erkennen, Risiken vermeiden



Termin und Ort

Referenten

RA Dr. Markus Vogelheim

studierte an den Universitäten in Trier und Köln. Nach seiner Zulassung zur Anwaltschaft im Jahr 1998 war er zunächst zwei Jahre in einer Kölner Baurechtsboutique und ab April 2000 bei CBH Rechtsanwälte in Köln tätig. Seit 2006 ist er Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Die Betreuung von Architekten und Ingenieuren stellt einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar. Eine weitere Besonderheit liegt in der Spezialisierung auf unterirdisches Bauen und der in bundesweiten Betreuung von Infrastrukturbauvorhaben. Er ist Mitglied der STUVA und durch zahlreiche Veröffentlichungen und eine umfangreiche Vortragstätigkeit in Erscheinung getreten. Das "JUVE-Handbuch für Wirtschaftskanzleien" weist Dr. Vogelheim als einen führenden Partner im privaten Baurecht aus. Dr. Vogel­heim ist Lehrbeauftragter für Prozessrecht an der Fachhochschule Köln. Dipl.-Ing. H. W. Turadj Zarinfar

studierte an der Technischen Universität Dortmund Bauingenieurwesen mit der Fachrichtung Bau­betrieb. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums arbeitete er in mittelständischen Bauunternehmen in der Akquisition und Betreuung unterschiedlicher Bauvorhaben, bis er im Jahre 2002 eine Selbstständigkeit im Bauwesen startete. Mittlerweile beschäftigt er in seinem Büro mehr als 35 Architekten und Bauingenieure. Die Hauptaufgaben liegen in der Projektsteuerung, Projektentwicklung und Bauleitung gewerb­licher, industrieller und Wohnungsbauvorhaben. Durch die Erfahrung aus nahezu 20 Jahren Baustellentätigkeit und Projektbetreuung besitzt er ein fundiertes Wissen über alle Vorgänge in der Abwicklung von Bauvorhaben. Herr Zarinfar ist Lehrbeauftragter für Baumanagement an der Fachhochschule Dortmund, Lehrbeauftragter für Projektentwicklung an der Hochschule Bochum, sowie Mitglied der Beiräte der Hochschule Bochum in den Fächern Wirtschaftsingenieurwesen und Bauingenieurwesen.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Ziele vereinbaren

Unterscheidung harte Ziele/weiche Ziele

Mechanismen der Zielvereinbarungen in Projekten

Projektorganisation erstellen

Generalplaner oder Architekt und Fachplaner?

Generalunternehmer oder Einzelvergabe?

Funktionale Leistungsbeschreibung oder Leistungsverzeichnis?

Vergütungssysteme

Vergaben organisieren

Umsetzung der Projektziele in vertragliche Vereinbarungen

Vergabe nach VOF, VOL und VOB; freie Vergabe

Kommunikation steuern

Implikation eines funktionierenden Änderungs- und

Entscheidungsmanagements

Implikation eines funktionierenden Terminmanagements

Implikation eines funktionierenden Kostenmanagements

Implikation eines funktionierenden Qualitätsmanagements

Planung der Planung

Anforderungen an die Planung definieren

Schnittstellen organisieren - Risiken vermeiden

Planung der Ausführung

Anforderungen an die Ausführung definieren

Schnittstellen organisieren - Risiken vermeiden

Übergaben organisieren

Anforderungen durch das Gebäudemanagement aufstellen

Schnittstellen organisieren

Vertragliche Auswirkungen frühzeitig festlegen

Nachweise/Zertifikate

Ludwig-Erhard-Allee 3

40227 Düsseldorf

Telefon: 0211/7771-0

Fax: 0211/7771-777

URL: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Donnerstag, 11.05.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, DüsseldorfAuftraggeber, Projektentwickler, Projektsteuerer, Architekten und Ingenieure, Bau- und Projektleiter, Vertrags- und Nachtragsmanager und die diese begleitenden Rechtsanwälte.Anspruchsvolle Bauprojekte unterliegen zahlreichen Anforderungen an Planung, Genehmigung, Finanzierung und Umsetzung in einem technisch und rechtlich schwierigen Umfeld. Kein Bauvorhaben gleicht dem anderen und man realisiert "Prototypen", die nie in Serie gehen. Der Projektstart als Beginn des Bauvorhabens ist für den Projekterfolg von ausschlaggebender Bedeutung. Zu Beginn sollte man Ziele beschreiben, diese vereinbaren, fixieren und umsetzen, um Risiken zu vermeiden und den Erfolg des Projekts zu sichern.Das Seminar richtet sich an alle, die Bauvorhaben projektieren und es sich nicht leisten können oder wollen, bereits am Anfang auf einen wesentlichen Bestandteil erfolgreichen Projektmanagements zu verzichten.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

