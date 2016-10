Seminardetails

In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Vergaberechtsreform 2016

RA Dr. Tobias Hänsel

ist Fachanwalt für Vergaberecht und Bau- und Architektenrecht in Dresden. Seine Tätigkeitsgebiete sind das private Baurecht sowie das Vergaberecht. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Gestaltung von Vergabeverfahren für Architekten- und Ingenieurleistungen. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichungen im Bau- und Vergaberecht und eine umfangreiche Seminartätigkeit ausgewiesen. Herr Dr. Hänsel ist Mitherausgeber der Zeitschrift "VPR Vergabepraxis & -recht".

Grundlagen

Die Schätzung des Auftragswerts

Vergabe nach Losen - Teillose und Fachlose

Freiräume und Grenzen bei der Gestaltung der zu beschaffenden Leistung

80/20%-Kontingent

Vergabe an Generalplaner vs. losweise Vergabe

Wahl der richtigen Verfahrensart: Verhandlungsverfahren, wettbewerblicher Dialog, offenes Verfahren

Der Teilnahmewettbewerb

Die Eignungsprüfung: Mindestanforderungen an die Eignung vs. Kriterien zur Bildung einer Rangfolge unter den Bewerbern

Neue Regelungen zu fehlenden, unvollständigen und falschen Erklärungen

Auswahl unter den Bewerbern: Gewichtung der Auswahlkriterien, Erstellung einer Matrix; Losentscheid

Die Angebots- und Verhandlungsphase

Aufstellung der Wertungskriterien und der Unterkriterien, deren Gewichtung, Erstellung einer Matrix

Vorbefasste Bieter; Interessenkonflikte auf Seiten der Vergabestelle

Darstellung einzelner Wertungskriterien

Neu: personenbezogene Wertungskriterien sind zulässig!

Honorar: neue Gestaltungsmöglichkeiten des Auftraggebers; Vorgabe von Festpreisen

Vergütungsansprüche der Bieter für Lösungsvorschläge, Konzeptideen o. ä.

Welche Fragen lässt die Vergaberechtsreform offen?

Vorstellung von Muster-Vergabeunterlagen für ein offenes Verfahren und ein Verhandlungsverfahren

Seminardetails als PDF Termin: Mittwoch, 21.06.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Mittwoch, 21.06.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimÖffentliche Auftraggeber, interessierte Bewerber, insbesondere Architekten, Ingenieure, Projektsteuerungsunternehmen, Beratungsunternehmen und Rechtsanwälte.Die Vergaberechtsreform 2016 hat grundlegende Änderungen für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen mit sich gebracht. Die VOF wurde abgeschafft. Die wenigen Vorschriften, die in die Vergabeverordnung aufgenommen worden sind, regeln das durchzuführende Verfahren nur ansatzweise. Das System der Eignungsprüfung wird einer Neuordnung unterzogen. Auf der anderen Seite wird es auch neue Freiheiten für die Auftraggeber geben. So können Architekten- und Ingenieurleistungen nicht nur im Verhandlungsverfahren ausgeschrieben werden, sondern auch im wettbewerblichen Dialog und gegebenenfalls im offenen Verfahren. Vor diesem Hintergrund müssen sich sowohl öffentliche Auftraggeber als auch interessierte Bewerber mit den neuen rechtlichen Regelungen vertraut machen.Das Seminar behandelt nicht nur die neuen vergaberechtlichen Regelungen in der VgV gegenüber den bisherigen Regelungen in der VOF. Vielmehr wird der komplette Ablauf eines Verfahrens zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen behandelt. Die voraussichtlichen Auswirkungen auf die zur VOF ergangenen Rechtsprechung werden dargestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele und Muster für konkrete Vergabeunterlagen runden das Seminar ab.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).Auch am 28.04.2017 in Nürnberg.

