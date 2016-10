In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails PDF

Handel und Verwendbarkeit von Bauprodukten



Haftung, Nachweise und Kennzeichnung vor dem Hintergrund der geänderten Landesbauordnungen



Termin und Ort

Referenten

RA Alexander Leidig

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Er ist Partner in der national und international tätigen Kanzlei Redeker Sellner Dahs. Der Schwerpunkt seiner bauanwaltlichen Tätigkeit liegt in der Vertragsgestaltung und der gerichtlichen und außergerichtlichen Beratung und Vertretung von Bauherren und Baukonzernen. Herr Leidig ist Herausgeber des Handbuchs "Kauf- und Lieferverträge am Bau" (2014), Mitkommentator in dem Standardwerk Messerschmidt/Voit "Privates Baurecht" (2012) und dem "HOAI-Kommentar" Messerschmidt/Niemöller/Preussner sowie Mitverfasser des "Beck'schen Formularbuchs zum Europäischen und Internationalen Zivilprozessrecht" (2010). Zudem publiziert er regelmäßig in einschlägigen Fachzeitschriften. RA Florian van Schewick

ist Rechtsanwalt in der national und international tätigen Kanzlei Redeker Sellner Dahs. Schwerpunktmäßig berät und vertritt er Unternehmen aus dem In- und Ausland sowie die öffentliche Hand im Bereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts zu Fragen der technischen Sicherheit im Bau- und Umweltrecht. Ein starker Schwerpunkt liegt hierbei auf den praktischen Konflikten, die sich aus dem Zusammenspiel von Europarecht und nationalem Recht auf Bundes- und Landesebene ergeben. Neben der zivil- und verwaltungsgerichtlichen sowie außergerichtlichen Vertretung zählt die zivilrechtliche Absicherung öffentlich-rechtlicher Pflichten zu seinem Tätigkeitsfeld. Herr van Schewick ist (Mit-)Autor zahlreicher Veröffentlichungen insbesondere in seinem anwaltlichen Spezialgebiet, dem Bauproduktrecht. Hierzu zählen das "Praxishandbuch Bauproduktrecht" (2015) sowie Beiträge in Fachzeitschriften (BauR, IBR) und im Handbuch "Kauf- und Lieferverträge am Bau" (2014).

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Wann sind Bauprodukte bzw. Bauarten konkret verwendbar? (Zulassungen, Nachweise, Kennzeichnungen, "Heilungsmöglichkeiten")

Was ändert sich nach dem EuGH-Urteil mit den neuen Landesbauordnungen?

Was dürfen Behörden? (Bauaufsicht, Zulassungsverfahren, Marktüberwachung)

Welche Pflichten haben die am Bau Beteiligten?

Die Abgrenzung von Kauf- und Werkvertragsrecht

Praxis-Unterschiede von Kauf- und Werkvertragsrecht

Rechte des Käufers bei Sachmängeln

Handelsrechtliche Untersuchungs- und Rügepflichten

Vertragsgestaltung beim Kauf von Bauteilen und Bauprodukten

Verjährung der Mängelrechte im Baukaufrecht

Nachweise/Zertifikate

Unser Tagungsservice für Sie

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Tagungsmodalitäten

Seminardetails als PDF Termin: Donnerstag, 27.04.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Donnerstag, 27.04.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimAuftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Einkäufer und Vertriebsverantwortliche von Bauleistungen, Baustoffen und Bauprodukten, Bauleiter, Architekten und Ingenieure, Projektsteuerer, Rechtsanwälte und Unternehmensjuristen, CE- und QM-Beauftragte, Leiter und Mitarbeiter von Bauaufsichts- und Marktüberwachungsbehörden.Die deutschen Regelungen zur Verwendung und Kennzeichnung von Bauprodukten und Bauarten stehen nach einer EuGH-Entscheidung vor einer grundsätzlichen Änderung. Das bisherige System nationaler Zusatzanforderungen (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Ü-Zeichen) an europäisch harmonisierte Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung wird zugunsten neuer Bauwerksanforderungen aufgegeben. Die bisherigen Bauregellisten werden durch eine neugestaltete "Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen" ersetzt. Die neuen Regelungen der Musterbauordnung sollen (größtenteils) zum Oktober 2016 in den Bauordnungen der Länder umgesetzt sein.Zum rechtssicheren Bauen, zur Vermeidung von Haftungsrisiken und zur wirksamen Wahrnehmung der eigenen Rechte ist die Kenntnis der Regelungen über die Verwendbarkeit von Bauprodukten einschließlich der notwendigen Kennzeichnungen und Dokumentationen nach den Landesbauordnungen und der Europäischen (Bauprodukten-)Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für alle von essentieller Bedeutung, die direkt oder indirekt mit dem Bauvorgang in Berührung kommen. Schon das bisherige System der Verwendungsregeln mit den verschiedenen deutschen und europäischen Nachweisen, Bauregellisten und Zulassungen hatte insoweit einige Unklarheiten und Tücken. Zukünftig aber genügt für den Anwender erst recht nicht mehr der Blick auf die Kennzeichnung.Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Verwendbarkeit von Bauprodukten und Bauarten wirken sich in vielfältiger Weise auch auf zivilrechtliche Verträge, von Baukaufverträgen bis Werkverträgen, aus. Ziel des Seminars ist es daher, zunächst einen verständlichen Einstieg in die notwendigen Nachweise und Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten zu bieten, die rechtlichen Neuerungen zu vermitteln und die rechtlichen Grundlagen zu vertiefen, die für Verantwortliche im Baubereich relevant sind. Es sollen typische Probleme sowohl baubezogener (Auswahl, Nachweise, Kennzeichnung, Dokumentation) als auch produktbezogener (insbesondere Zulassungsverfahren, Zustimmung im Einzelfall) Art beispielhaft vermittelt werden.Hierauf aufbauend soll aufgezeigt werden, wie diese Erkenntnisse in konkrete zivilrechtliche Sachverhalte zu übertragen sind, wann beispielsweise die kaufrechtlichen Regelungen Anwendung finden, welche Unterschiede zum Werkvertragsrecht bestehen und wie Fallstricke vermieden werden können. Praktische Beispiele und Anregungen zur Vertragsgestaltung beim Einkauf von Bauteilen und Bauprodukten runden das Seminar ab.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Bitte lesen Sie vor der Buchung unsere Buchungsmodalitäten

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.