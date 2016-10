Seminardetails

In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Schnittstellen am Bau

Termin und Ort

Referentin

RAin Dr. Barbara Gay

ist Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht in Düsseldorf. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in allen Facetten des Bau- und Architektenrechts, von der Vertragsgestaltung von Bau- und Architektenverträgen über die Projektbegleitung bei der Realisierung und Abwicklung von Bauvorhaben bis hin zu Mängel-, Schadensersatz- und Honorarmanagement, wobei Ansprüche auch forensisch ­geltend gemacht bzw. abgewendet werden. Sie vertritt Bauherren, Bauunternehmer, Architekten und Ingenieure in allen relevanten Rechtsfragen. Weiterhin ist die Referentin im Recht des Baustoffhandels tätig, insbesondere im Bereich der Beratungshaftung von Baustoffherstellern sowie bei Zulassungsfragen und Mängeln von Baustoffen. Frau Dr. Gay ist durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen zum Bauvertragsrecht bekannt.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Darstellung der Schnittstellenproblematik beim Bau

Grundlagenermittlung versus Bedarfsplanung: Wer ermittelt den Bedarf?

Wer plant was?

Abgrenzung der Tätigkeiten von Architekt und Statiker

Abgrenzung der Tätigkeiten von Architekt und TA-Ingenieur

Abgrenzung der Tätigkeit von Statiker und Prüfstatiker

Abgrenzung der Tätigkeit von TA-Ingenieur und Anlagen­hersteller

Vertragliche Regelungen

Die Bedenkenhinweispflicht des Unternehmers gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B

in Bezug auf Pläne

in Bezug auf die Vorleistung

Die Überprüfung der Bauleistungen durch die Objektüber­wachung des Bauherrn

Prüfung der Werk- und Montagepläne durch den Architekten

Die Schnittstelle zwischen zwei Losen

Besonderheiten beim Building Information Modeling

Nachweise/Zertifikate

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Freitag, 31.03.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimArchitekten, Ingenieure, Baujuristen, Generalplaner, Projektsteuerer, Generalunternehmer sowie Projekt- und Bauleiter privater und öffent­licher Auftraggeber.Jedes Bauvorhaben ist durch die Schwierigkeit geprägt, dass eine Vielzahl von Planungs- und Bauleistungen gleichwertig neben­einander zu erbringen ist. Die Leistungen bauen aufeinander auf und hängen voneinander ab. Grundsätzlich ist jeder Beteiligte für seine eigene Leistung verantwortlich. Aber nicht immer ist klar, in welchen Verantwortungsbereich eine bestimmte Leistung fällt. Muss eine Bewegungsfuge durch den Architekten oder durch den Statiker gezeichnet werden? Muss die Lage des Durchbruchs vom TA-Ingenieur angegeben oder vom Architekten abgefragt werden? Was muss der Architekt in Bezug auf die Fassadenplanung leisten, auch wenn ein Sonderfachmann für die Fassadenplanung eingeschaltet ist? Was muss der Statiker machen, was der Prüfstatiker?Und auch wenn die primäre Leistungsverpflichtung geklärt ist, gilt doch folgender Grundsatz: Jeder Beteiligte muss auch das Vor- und sogar das Nachgewerk im Blick haben, um eine eigene mangelfreie Werkleistung abzuliefern. Der ausführende Unternehmer muss die Pläne des Architekten und der Sonderfachleute prüfen, sonst haftet er für auf Planungsfehlern beruhende Ausführungsmängel, § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 VOB/B. Der Architekt muss im Rahmen der Leistungsphase 8 die Ausführungsleistungen der Unternehmer überprüfen. Werk- und Montagepläne werden seitens des ausführenden Unternehmers erstellt, sie sind jedoch durch den Objektplaner zu kontrollieren. Der Bauherr darf sich grundsätzlich auf die von ihm eingeschalteten Fachleute verlassen, er haftet aber im Rahmen eines Mitverschuldens, wenn er selbst die Fehler hätte erkennen können.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

