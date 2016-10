In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails PDF

Versicherung und Haftung am Bau

Termin und Ort

Referent

RA Stefan Illies

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und ständiger Mitarbeiter des Internet-Dienstes "ibr-online". Seine Tätigkeit umfasst alle Facetten des Bau- und Architektenrechts mit Schwerpunkt des nationa­len und internationalen Großanlagenbaus im Energiesektor. In diesem Bereich bestehen langjährige Erfahrungen als Syndikusanwalt der ALSTOM Power AG. Herr Illies ist Referent und Autor im Bereich des privaten Baurechts mit zahlreichen Veröffentlichungen, so beispielsweise "Delay Clauses in International Construction Contracts".

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Klassische Haftungsfälle

Haftung des Bauherrn für Dritte (u. a. Bauunternehmer)

Haftung des Bauunternehmers und Exkulpation

Möglichkeiten der Vertragsgestaltung zur Haftungsbeschränkung

Deckungsschutz der Haftpflichtversicherung von Bauunternehmern und Architekten

Deckungsfähiges Schadensereignis

Entgangener Gewinn und Nutzungsausfall als deckungs­fähiger Schaden

Risikoausschlüsse der Haftpflichtversicherung

Erfüllungsausschlussklausel

"Weiterfressermangel"

Ausschluss von Schäden an fremden Sachen

Umweltschäden

Überschreitung der Bauzeit

Überschreitung von Baukosten

Verlust des Deckungsschutzes durch Pflicht- und Obliegenheitsverletzungen

Verstoß gegen Verpflichtung der Schadensanzeige

Verstoß gegen Mitteilungsverpflichtung zur Gefahrerhöhung oder -erweiterung des versicherten Risikos

Verstoß gegen die Regulierungsvollmacht der Versicherer

Gestaltung von Bau- und Architektenverträgen, insbesondere hinsichtlich alternativer Streitschlichtung und über die gesetzliche Bestimmungen hinausgehende Pflichtübernahmen

Sinnvolle Regelungen im Versicherungsvertrag

Übernahme von Mängelbeseitigungsnebenkosten

Schiedsverfahrensklausel

Nachweise/Zertifikate

Unser Tagungsservice für Sie

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Tagungsmodalitäten

Seminardetails als PDF Termin: Donnerstag, 23.03.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

