Seminardetails PDF

eVergabe: Neue Pflichten für Auftraggeber und Bieter!

Termin und Ort

Referenten

RA Dr. Christian-David Wagner

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht in eigener Kanzlei und Lehrbeauftragter für Beschaffungswesen und Vergaberecht an der Hochschule Harz. Herr Dr. Wagner ist seit Beginn seiner Berufstätigkeit im Jahre 2003 auf die Beratung im Bereich öffentlicher Einkauf und Beschaffung spezialisiert. Ein Schwerpunkt liegt in der Beratung öffentlicher Auftraggeber und international agierender Unternehmen bei der Anpassung der Vertriebs-, Prozess- und Organisationsstrukturen an die Erfordernisse des öffentlichen Einkaufs. Er unterstützt Vergabestellen bei der Konzeption und Durchführung von Vergabeverfahren und übernimmt für Bieterunternehmen das Qualitätsmanagement im Rahmen öffent­licher Beschaffungsvorhaben. Dr. Wagner ist Herausgeber der Online-Fortbildung "Basiswissen-Vergaberecht" und Mitautor des juris Praxiskommentars "Vergaberecht", 4. Aufl. 2013, und des Praxiskommentars "Beschaffungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich" (2013). Prof. Dr. Christopher Zeiss

ist Professor für Staats- und Europarecht mit beschaffungsrechtlichem Schwerpunkt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Bielefeld) und hat einen Lehrauftrag zum Vergaberecht an der Universität Potsdam. Zuvor war er als Referent am Bundesministerium der Justiz (Berlin) u. a. für Vergabe- und Kartellrecht zuständig und hat Gesetzgebungsverfahren des Bundes im Bereich der elektronischen Signatur, der eID-Funktion des neuen Personalausweises und zu De-Mail begleitet. Die Beschaffungspraxis kennt Herr Prof. Zeiss aus seiner mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt, Richter und Of Counsel. Er hat als externe Beschaffungsstelle Vergabeunterlagen entwickelt und Vergabeverfahren durchgeführt sowie in Vergabenachprüfungsverfahren für die Interessen seiner Mandanten gestritten. Herr Prof. Dr. Zeiss ist u. a. Herausgeber und Autor vergaberechtlicher Standardnachschlagewerke und Mitherausgeber der Zeitschrift „VPR Vergabepraxis & -recht“.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Das neue EU-Recht: Pflicht zur eVergabe

Was ist eVergabe im Sinne der EU-Vergaberichtlinien?

Wo ist der elektronische Workflow vorgeschrieben, wo die elektronische Kommunikation?

Für wen gilt die Pflicht zur eVergabe?

Ausnahmen

Welche Ausnahmen von der Pflicht zur eVergabe sind vorgesehen?

Wo gelten die Pflichten zur elektronischen Kommunikation - und wo nicht?

Datensicherheit

Welche gesetzlichen Vorgaben zur Datensicherheit gibt es?

Welche technischen Möglichkeiten gibt es?

Wie sind die Textform, die elektronische Signatur, eID des neuen Personalausweises, De-Mail und E-Postbrief einzuordnen?

Marktübersicht

Welche eVergabe-Lösungen gibt es?

Welche ist die richtige?

Strategische Folgerungen

Welche organisatorischen Folgen hat dies?

Welche Investitionen sind notwendig?

Nachweise/Zertifikate

Seminardetails als PDF Termin: Dienstag, 21.03.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center

Ludwig-Erhard-Allee 3

40227 Düsseldorf

Telefon: 0211/7771-0

Fax: 0211/7771-777

URL: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Dienstag, 21.03.2017, 09:30 - 17:00 Uhr, DüsseldorfAlle Auftraggeber und Auftragnehmer. Alle Personen, die am Beschaffungsprozess und der strategischen Ausrichtung von Beschaffungsstellen auf der Auftraggeberseite und am Vertrieb auf der Bieterseite beteiligt sind (z. B. Fachbereichs-, Abteilungs-, Amts- und Referatsleiter, Mitarbeiter der Beschaffungsstellen, des Vertriebs und der Rechtsabteilungen).Als "eVergabe" (= elektronische Auftragsvergabe) bezeichnet man den Einsatz elektronischer Mittel bei der Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen durch öffentliche Auftraggeber. Bisher hatten die Auftraggeber hinsichtlich der Verwendung elektronischer Mittel Wahlfreiheit. Durch die neuen EU-Vergaberichtlinien ändert sich die Rechtslage grundlegend. Die Wahlfreiheit der öffentlichen Auftraggeber besteht nicht mehr. Der Einsatz elektronischer Mittel ist der gesetzliche Regelfall, ein Ausweichen auf die Papierform und den Postweg ist nur noch in seltenen Ausnahmefällen zulässig.Die Einführung der eVergabe steht unmittelbar bevor. Die ersten Verpflichtungen gelten ab April 2016. Ab diesem Termin dürfen zum Beispiel Vergabeunterlagen nur noch elektronisch bereitgestellt werden. "Zentrale Beschaffungsstellen" müssen spätestens ab April 2017 vollständige eVergabe-Verfahren durchführen. Insbesondere dürfen Angebote nur noch in elektronischer Form entgegengenommen werden. Spätestens ab Oktober 2018 gilt die Pflicht zur eVergabe auch für die letzten Vergabestellen, um Beispiel kleine Gemeinden, die nur gelegentlich EU-weite Ausschreibungen durchführen müssen. Diese Übergangsfrist sollten alle Auftraggeber und alle Bieter nutzen, um sich auf die neuen Verpflichtungen einzustellen. Informationsangebote dazu gibt es viele. Diese haben aber häufig einen ganz entscheidenden Nachteil: Dahinter stehen in der Regel Anbieter einzelner eVergabe-Lösungen. Unsere Referenten garantieren anbieterneutrale Informationen und verfügen neben dem vergaberecht­lichen Know-how und dem technischen Verständnis auch über die bewährte Fähigkeit, die komplexen Zusammenhänge verständlich zu vermitteln.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

