Besonderheiten der Ausschreibung von Bau- und Planungsleistungen im Bestand



Vergaberecht - Leistungsbeschreibung - Vertragsrecht



RA Dr. Till Kemper, M.A.

ist Rechtsanwalt und Mediator. In einer überregionalen Sozietät berät er in Fragen des privaten wie öffentlichen Baurechts sowie Umwelt- und Vergaberechts. Aufgrund seines Studiums der Archäologie liegt ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt im Kulturgüterschutzrecht. Als Mediator ist er für die Mediationsstelle für Wirtschaftssachen der IHK Lahn-Dill sowie für Bausachen der IngK Wiesbaden/RAK Frankfurt tätig. Er verfasste zahlreiche Beiträge für die Zeitschriften "IBR Immobilien- & Baurecht", "IMR Immobilien- und Mietrecht" und "VPR Vergabepraxis & -recht", ist Autor des Handbuchs "Bauen und Planen im Bestand", Mitautor des "Handbuchs Denkmalschutz und Denkmalpflege" (Martin/ Krautzberger, 4. Aufl.) und zahlreicher anderer Fachbeiträge sowie Lehrbeauftragter der Universität Tübingen.

Besonderheiten bei Planungsleistungen im Bestand

Leistungsbeschreibung

Vertragsgestaltung

Sonstige Vergabeunterlagen

Besonderheiten bei der Vergabe

Bauleistungen

Leistungsbeschreibung

Vertragsgestaltung

Sonstige Vergabeunterlagen

Besonderheiten der Vergabe

Termin: Dienstag, 14.03.2017, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Auftraggeber und Auftragnehmer, Bau- und Projektleiter, Architekten und Ingenieure, Rechtsanwälte und Baujuristen, Behörden­mitglieder.Nicht nur in haftungsrechtlicher Hinsicht sind bei Bau- und Planungsleistungen im Bestand zahlreiche Besonderheiten zu berücksichtigen. Bereits in der Planungs- und Ausschreibungsphase werden an die Beteiligten hohe Anforderungen gestellt. Diese erstrecken sich über die Leistungsbeschreibung, die Gestaltung der Vergabeunterlagen und des Vergabeverfahrens (Ortstermine) bis hin zur Vertragsgestaltung. Das Seminar gibt einen Einblick in die Vielzahl von Besonderheiten, die es zu beachten gilt, und soll bei den Teilnehmer das Problembewusstsein wecken.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).Das Fachbuch des Referenten "Bauen und Planen im Bestand" ist im Seminarpreis enthalten.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.