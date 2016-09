Typische Probleme und ihre Lösungen

Donnerstag, 02.02.2017, 09:00 - 17:00 Uhr, MannheimProjekt- und Bauleiter, Oberbauleiter, bauleitende Architekten und Ingenieure, Vertrags- und Nachtragsmanager.Kaum ein Bauvorhaben wird ohne Baumängel realisiert. Das hängt auch damit zusammen, dass es sich bei der Frage, ob eine bestimmte Leistung mangelhaft ist, um eine Rechtsfrage handelt, deren Beantwortung dementsprechende Rechtskenntnisse voraussetzt.So kann eine aus technischer Sicht einwandfrei ausgeführte Leistung durchaus mangelhaft sein, etwa, weil etwas anderes als im Leistungsverzeichnis vereinbart gebaut wurde. Andererseits ist nach einer erst kürzlich veröffentlichten Entscheidung des OLG Düsseldorf (Urteil vom 28.08.2014 - 5 U 86/13, IBRRS 2016, 2135) nicht jede Position eines Leistungsverzeichnisses als vereinbarte Beschaffenheit anzusehen. Folglich stellt nicht jede Abweichung von den vertraglichen Vorgaben zwangsläufig einen Mangel dar. Aber auch ein exakt nach den Vorgaben des Auftraggebers errichtetes Bauwerk ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mangelhaft, wenn es nicht zweckentsprechend und funktionstauglich ist. Deshalb muss auch das Dach einer preisgünstigen Lager- und Produktionshalle regendicht sein, und zwar unabhängig davon, was Auftraggeber und Auftragnehmer hierzu im Vertrag vereinbart haben (z. B. BGH, IBR 2000, 65). Dem kann der Auftragnehmer in erster Linie dadurch begegnen, dass er seinen Prüfpflichten nachkommt und er den Auftraggeber rechtzeitig und richtig auf etwaige Bedenken hinweist. Das gilt sowohl bei VOB- als auch bei BGB-Bauverträgen.Um dem Bauleiter die erforderliche Sicherheit im Umgang mit (angeblich) mangelhaften Leistungen zu geben, wird auf dem 3. IBR-Bauleitertag nicht nur auf die rechtlichen Voraussetzungen von Mängelansprüchen des Auftraggebers und auf die für den Auftragnehmer bestehenden Möglichkeiten einer Haftungsbefreiung eingegangen, auch ist nach dem Motto "Mitgeplant - Mitgebaut - Mitgehaftet" die Mängelverantwortung bei mehreren Baubeteiligten Gegenstand der Veranstaltung. Zudem wird den Teilnehmern das aus technischer Sicht erforderliche Rüstzeug für die Minderwertberechnung bei Baumängeln an die Hand gegeben.Daneben besteht die Möglichkeit, sich mit den Referenten und den anderen Teilnehmern über aktuelle Probleme im Zusammenhang mit Ansprüchen wegen Baumängeln auszutauschen.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

