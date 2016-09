In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Brandschutzrecht für Baujuristen - Teil II

Termin und Ort

Referent

RA Dr. Till Fischer

ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Lehrbeauftragter für Baurecht an der Hochschule Darmstadt, Fachdozent für Bau- und Brandschutzrecht an der Ingenieurakademie Hessen, am Europäischen Insti­tut für postgraduale Bildung (EIPOS), der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, der VDI Wissensakademie, der TÜV Nord Akademie, sowie der Denkmalakademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Herr Dr. Fischer ist überdies Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum öffentlichen und privaten Baurecht, sowie zum Brandschutzrecht und Denkmalschutzrecht. Er ist Verfasser des Handbuchs "Rechtspraxis für Brandschutzplaner" sowie Mit-Kommentator des Beck'schen VOB-Kommentars Teil C.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Grundsätzliche Besonderheiten der Bearbeitung des brandschutzrechtlichen Mandats aus anwaltlicher Sicht.

Systematisierung, Heranziehung und Prüfung der einschlägigen Rechtsquellen

Öffentliches Baurecht - Privates Baurecht, Werkvertragsrecht -Sachverständigenrecht - Arbeitsrecht - Strafrecht - Versicherungsrecht - Außergesetzliche Rechtsgrundlagen: Technische Regeln, anerkannte Regeln der Technik, Stand der Technik; gutachterliche Untersuchungen, Sachverständigenmeinungen; die rechtliche Behandlung und Bewertung neuester technischer Erkenntnisse (anhand praktischer Beispiele: Brandgefahren im Zusammenhang mit Wärmedämpferbundsystemen; Panik- und Fluchtverhalten, eingeschränkte Selbstrettungsfähigkeit von Personen)

Besonderheiten brandschutzrechtlicher Forensik

Die Rolle des Gerichtssachverständigen und Privatgutachters im brandschutzrechtlichen Zivilprozess

Besonderheiten bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Auftraggebersicht

Werklohnklage des Brandschutzfachplaners

Werklohnklage des Unternehmers bei der Ausführung brandschutztechnischer Bauleistungen

Besonderheiten des selbständigen Beweisverfahrens

Prozesstaktische Besonderheiten im Zivil- und Strafprozess

Vermeidung von Haftungsfallen für den beratenden und prozessvertretenden Rechtsanwalt

Verjährungsfallen

Sicherstellung der sachgebietsübergreifenden und vollständigen Beratung, Vermeidung von Beratungsfehlern

Strafrechtliche Präventionsberatung

Betriebliches Brandschutzrecht in der anwaltlichen Praxis

Beratung und Vertretung von Arbeitgebern, Betreibern und Verantwortlichen auf Geschäftsführungsebene

Externe und betriebsinterne Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsfachkräfte sowie weitere Bedienstete gemäß Arbeitsschutzgesetz und Folgeverordnungen

Die rechtswirksame Delegation von Arbeitgeber- und Betreiberpflichten

Haftung und Verantwortlichkeiten im System des betrieblichen Brand- und Arbeitsschutzes

Nachweise/Zertifikate

Unser Tagungsservice für Sie

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen + 1 Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Tagungsmodalitäten

Seminardetails als PDF Termin: Dienstag, 06.12.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Dienstag, 06.12.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, Mannheim

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, Fachanwälte für Verwaltungsrecht, Bauleiter, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauunternehmer, Handwerker, kaufmännisches Perso­nal bei Bauunternehmungen sowie Auftraggebern und Auftragnehmern, behördliche Mitarbeiter, Verantwortliche im Bereich Facility Management.

Obwohl eines der ältesten baurechtlichen Sachgebiete überhaupt, ist das Brandschutzrecht erst in den letzten Jahren - dafür um so deutlicher - in den Fokus gerückt. Die Vernachlässigung der diesbezüglichen Anforderungen und das mangelnde Problembewusstsein in den vergangenen Jahrzehnten führen heute zu massiven Unsicherheiten auf der Ebene des Bauordnungsrechts sowie zu handfesten Haftungsproblemen im Bereich des privaten Baurechts, bis hin zum aktuellen Bauproduktenrecht. Die effektive und letztlich auch sichere Beratung und Vertretung verlangt eine sachverhaltsorientierte Kenntnis maßgeblicher rechtlicher Kenntnisse und Strategien. Diese werden praxisbezogen anhand typischer Sachverhaltsszenarien dargestellt. Ziel ist somit die Vermittlung sowohl häufig gefragter Grundkenntnisse des Brandschutzrechts als auch das praktische "Handling" häufig höchst sensibler und druckbehafteter Problemsituation im Bereich der brandschutz- und sicherheitsrechtlichen Beratung und Vertretung.

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.