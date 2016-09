In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Bauträgerrecht kompakt

Termin und Ort

Referent

RA Marco Röder

ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Partner der auf das Bau- und Immobilienrecht spezialisierten Kanzlei Deubner & Kirchberg in Karlsruhe. Er ist im Bereich des privaten Bau- und Architektenrechts tätig und berät seit vielen Jahren insbesondere die öffentliche Hand, große Bauunternehmen sowie Bauträger bei der Realisierung ihrer jeweiligen Projekte. Er kommentiert regelmäßig aktuelle Entscheidungen insbesondere zum Bauträgerrecht für die Zeitschrift "IBR Immobilien- & Baurecht".

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Überblick

Definition

Abgrenzung zu anderen Baumodellen

Rechtsquellen

Abschluss des Bauträgervertrags

Umfang der Beurkundungspflicht

Bindefristen

Bauträgervollmachten

Leistungspflicht des Bauträgers

Baubeschreibung

Transparenzgebot

Widersprüche in Vertragsunterlagen

Bedeutung von Prospekten und werblichen Aussagen

Bedeutung der Wohnfläche

Sonderwünsche

Verpflichtung zur Beauftragung bestimmter Unternehmen/Architekten?

Vergütungsanspruch des Bauträgers

Allgemeine Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 MaBV

Ratenzahlungsplan nach § 3 Abs. 2 MaBV

Folgen der Nichtigkeit von Ratenzahlungsplänen

Insbesondere: Bezugsfertigkeits- und Fertigstellungsrate

Bürgschaft nach § 7 MaBV

Abnahme

Gesonderte Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Vereinbarungen zur Abnahme, Vertreterregeln

Nachzüglerproblematik

Mängelansprüche

Allgemeines zur Haftung nach Werkvertragsrecht

Abgrenzung Sondereigentum von Gemeinschaftseigentum

Mängel am Gemeinschaftseigentum

Prozessuales

Prozessführungsbefugnis

Einstweilige Verfügung in Bauträgersachen

Beweisverfahren

Nachweise/Zertifikate

Seminardetails als PDF Termin: Freitag, 11.11.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Freitag, 11.11.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimDas Seminar richtet sich an Rechtsanwälte und Unternehmensjuristen, die im Bereich des Bauträgerrechts tätig sind, sowie an Bauträger, Architekten und Projektentwickler, die Bauträgerprojekte realisieren.Ziel des Seminars ist es, anhand von praktischen Beispielen den Teilnehmern einen fundierten Überblick über das Bauträgerrecht einschließlich der neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung zu vermitteln. Insbesondere die rechtssichere Gestaltung des Bauträgervertrags, Fragen der praktischen Abwicklung des Vertrags und der Haftung für Mängel am Gemeinschaftseigentum werden im Vordergrund stehen.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.