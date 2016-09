Seminardetails

In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

INTENSIVKURS: Gestörte Bauabläufe: Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen

RA Andreas J. Roquette, LL.M. (NYU)

betreut Großprojekte in Hochbau und Infrastruktur, Anlagenbau und Verkehr (Flughafen Berlin-Brandenburg, Elbphilharmonie, City-Tunnel Leipzig, U-55 - Berlin) sowie Projekte im Anlagen- und Kraftwerksbau) sowohl projektbegleitend als auch im Bereich Streiterledigung. Er ist als Parteivertreter in Großverfahren vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten und als Schlichter und Schiedsrichter tätig. Herr Roquette war Mitglied der Arbeitsgruppe Recht der Reformkommission Großprojekte beim BMVI und ist ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift "BauR", Herausgeber und Mitautor des "Vertragsbuch Privates Baurecht" und des "Handbuch Bauzeit". Er veröffentlicht und hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu baurechtlichen Themen. Dr.-Ing. Markus G. Viering

ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der KVL Bauconsult GmbH, einem international agierenden Projektmanagementunternehmen. Als ö.b.u.v. Sachverständiger für Kosten und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau und für Projektmanagement ist er zusätzlich bei der KVL Sachverständige GmbH als GF tätig. ­Ferner ist Herr Viering Herausgeber und Autor verschiedener Publikationen, u. a. des Handbuchs "Bauzeit" und des im Deutschen Anwaltverlag erschienenen Handbuchs "Nachtragsmanagement". Als Dozent ist er seit über 10 Jahren an der TU Berlin und an der irebs Immobilienakademie tätig.

Baubetriebliches zur Terminplanung

Ziele und Randbedingungen der Ablaufplanung

Instrumente der Terminplanung

Stufenweiser Aufbau und Detaillierungsgrade der Terminplanung

Berechnung eines Netzplans/Aufzeigen verschiedener Puffer

Rechtliches zur Terminplanung

Unmittelbar anwendbare Terminregelungen

Regelungen mit Empfehlungscharakter

Rechtsfragen zu Vertragsterminplänen

Einleitung

Definition

Rechtsfolgen

Terminliche Auswirkungen gestörter Bauabläufe

Rechtliche Regelungen

Baubetriebliche Aspekte, insbesondere konkrete bauablaufbezogene Darstellung unter Berücksichtigung von Kausalität bzw. kritischem Weg

Finanzielle Ansprüche des Auftragnehmers

Anspruchsgrundlagen

Anspruchshöhe

Schätzung gemäß § 287 ZPO

Besonderheiten bei der Anspruchsberechnung

Finanzielle Ansprüche des Auftraggebers

Anspruchsgrundlagen

Anspruchshöhe

Weitere Ansprüche

Seminardetails als PDF Termin: Donnerstag, 10.11.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: Pullman Berlin Schweizerhof

Budapester Str. 25

10787 Berlin

Telefon: 030/2696-0

Fax: 030/2696-1000

URL: Pullman Berlin Schweizerhof Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Donnerstag, 10.11.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, BerlinDer Intensivkurs Bauzeit richtet sich an alle Baubeteiligten, d. h. sowohl an Planer, Projektsteuerer, Bauausführende und Sachverständige als auch an Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen und Richter. Es ist aus der Praxis für die Praxis konzipiert.Bei größeren Bauvorhaben kommt es sehr oft zu gestörten Bauabläufen. Die Folgen sind für alle Beteiligten schwierig zu handhaben, da Bauzeit ein interdisziplinäres Thema ist. Das ganztägige Seminar behandelt daher baubetriebliche und juristische Themen. Schwerpunkte des Seminars sind die Terminplanung und die Behandlung gestörter Bauabläufe. Die Referenten setzen sich auch mit den Anforderungen der Rechtsprechung an Darlegung und Nachweise von Bauzeitansprüchen auseinander.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

