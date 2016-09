In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails PDF

Rechtssichere Ausschreibung und Vertragsgestaltung in Vergabeverfahren

Termin und Ort

Referenten

RA Timo Nossek

ist Rechtsanwalt bei Orth Kluth Rechtsanwälte in Düsseldorf und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Er begleitet seit vielen Jahren Auftraggeber und Bieter in Bezug auf die Gestaltung und Risikobewertung von Vertragsbedingungen bei Ausschreibungen aller Art für Vorhaben des Baus, Anlagenbaus sowie der Objekt- und Fachplanung. Er ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und hält regelmäßig Schulungen zur Vertragsgestaltung im Bau- und Anlagenbaurecht. RA Dr. Michael Sitsen

ist Rechtsanwalt bei Orth Kluth Rechtsanwälte in Düsseldorf und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er berät und begleitet seit vielen Jahren Auftraggeber und Bieter bei Ausschreibungen aller Art. Neben dem Vergaberecht gehört auch das Beihilfenrecht zu seinen Beratungsschwerpunkten. Er ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und hält regelmäßig Schulungen zum Vergaberecht. Vor seiner anwaltlichen Tätigkeit war er mehrere Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter des bekannten Vergaberechtlers Prof. Dr. Jost Pietzcker in Bonn.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Allgemeines Vertragsrecht im Vergabeverfahren

Art der zu beschaffenden Leistung

Freiberufliche Leistungen; Bauaufträge; Verteidigungs- oder sicherheitsrelevante Aufträge; Verteidigungs- oder sicherheitsrelevante Bauaufträge; gemischte Aufträge; Verträge über die Beschaffung von Leistungen; Grundstücksverkäufe der öffentlichen Hand; Dienstleistungskonzession; Baukonzession

Zuschlagserteilung/Vertragsschluss

Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Grundsätze der Vertragsgestaltung

Aufbau der Vergabeunterlagen

Arten von Vertragsbedingungen; Zulässigkeit abweichender Regelungen

Regelmäßig regelungsbedürftige Vertragsinhalte

Überblick Regelungsinhalte VOL/B und VOB/B; Vorgaben der VOB/A, VOB/A-EG und VOB/A-VS; Vorgaben der VOL/A und VOL/A-EG; Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse; Berufshaftpflichtversicherung

Vertragsgegenstand und Preisgestaltung

Einheitspreisvertrag, Detailpauschalpreisvertrag, Globalpauschalpreisvertrag, Stundenlohnvertrag; Änderung der Vergütung; Preisgleitklauseln; Leistungsbeschreibung; Nebenangebote; Preisnachlässe

Änderungen des Auftrags

Veränderungen beim Bieter; Veränderungen des Vertrags nach Vergabe; Nachunternehmerwechsel

Rechtsschutzmöglichkeiten

Nachweise/Zertifikate

Unser Tagungsservice für Sie

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen + 1 Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Tagungsmodalitäten

Seminardetails als PDF Termin: Mittwoch, 09.11.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Mittwoch, 09.11.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimDas Seminar richtet sich an Vergabepraktiker in Vergabestellen, Interessierte auf der Bieterseite sowie an Rechtsanwälte und Unternehmensjuristen.Das Seminar verbindet die Vermittlung der Anforderungen an die Vertragsgestaltung der Vergabestellen aufgrund des Vergaberechts (insbesondere aus VOB/A und VOF) mit einer systematischen Darstellung unter Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze der Vertragsgestaltung, allgemeiner und besonderer Anforderungen des Zivilrechts sowie der besonderen Anforderungen an die Gestaltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Hierbei werden Anforderungen der Vergabeordnungen und deren Umsetzung in konkrete vertragliche Regelungen anhand der typischen Regelungskomplexe von Bauerrichtungs- und Planungsverträgen dargestellt. Es werden insbesondere behandelt: die rechtssichere Ausschreibung und Vertragsgestaltung aus der Sicht der Vergabestelle, Risikobewertung aus der Sicht des Bieters, Anwendung der VOB/B und VOL/B und Änderungen und Ergänzungen hierzu unter Berücksichtigung des Vergabehandbuchs Bund. Im jeweiligen Kontext werden auch Rechtsschutzmöglichkeiten in Bezug auf Verstöße gegen Inhalte der Vergabebedingungen dargestellt. Sämtliche Themen werden unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung anhand von praktischen Beispielen und Formulierungsmustern erläutert.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Bitte lesen Sie vor der Buchung unsere Buchungsmodalitäten

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.