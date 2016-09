In Ihrem Internet-Browser ist Javascript deaktiviert.Daher steht Ihnen die Bedienung von ibr-online nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an unsere technische Hotline. (0621 / 120 32-37)

Seminardetails PDF

INTENSIVKURS: Die Prüf- und Hinweispflichten der Baubeteiligten



Aktuelle Rechtsprechung und Konsequenzen für die Praxis



Termin und Ort

Referent

RA Dr. Peter Hammacher

ist seit 1986 Rechtsanwalt und war 20 Jahre lang Leiter von Rechtsabteilungen national und international tätiger Unternehmensgruppen in der Bau- und Investitionsgüterindustrie. Er ist jetzt schwerpunktmäßig in der präventiven Beratung, als Wirtschaftsmediator sowie als Schiedsrichter tätig. Herr Dr. Hammacher verfügt über eine lange Erfahrung als Referent und Veranstalter von Praktiker-Seminaren und publiziert regelmäßig zu praxisorientierten Themen. Er ist u. a. Autor des Buchs "Prüf- und Hinweispflichten, Bauvertrag - Werkvertrag - Werklieferungsvertrag", 2. Aufl. 2016, sowie Co-Autor des "Handbuchs für Auftragsabwicklung", 4. Aufl. mit Ergänzungen 2014.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Die aktuelle Rechtsprechung der zuständigen Senate des BGH und der Oberlandesgerichte zu Prüf- und Hinweispflichten



Prüf- und Hinweispflichten der Baubeteiligten im Angebotsstadium, z. B. hinsichtlich Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnissen und Plänen



Prüf- und Hinweispflichten der Baubeteiligten während der Auftragsabwicklung



Anforderungen an die Prüfungsintensität des Auftragnehmers hinsichtlich beigestelltem Boden, Konstruktion, Vorleistungen anderer Unternehmer und Planungsunterlagen



Prüf- und Hinweispflichten bei der Materialeingangskontrolle



Rechtsprechung insbesondere des VII. Senats des BGH zu "Obliegenheiten" und "Befreiungstatbestand"



Prüf- und Hinweispflichten der Baubeteiligten nach Fertigstellung der Leistungen vor, bei und nach der Abnahme



Auswirkung der Prüf- und Hinweispflichten auf Vergütung, Beweislast und Verjährung von Mängelansprüchen



Rechtsprechung zu Mitverschulden und Schadensquotelung beim Zusammentreffen von Planungs- und Überwachungsfehlern des Auftraggebers bzw. seiner Planer und der Verletzung der Prüf- und Hinweispflichten durch den Auftraggeber



Gesamtschuldverhältnisse

Nachweise/Zertifikate

Unser Tagungsservice für Sie

Ausführliche Seminarunterlagen

Seminargebühr inkl. Mittagessen + 1 Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke

Tagungsmodalitäten

Seminardetails als PDF Termin: Freitag, 21.10.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: IBR-Seminarzentrum

Harrlachweg 4

68163 Mannheim

Telefon: 0621/12032-18

Fax: 0621/28383

Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Freitag, 21.10.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, MannheimDas Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Unternehmen, die bei der Auftragsvergabe und/oder Auftragsabwicklung auf der Seite von Auftragnehmer oder Auftraggeber Ergebnisverantwortung tragen, sowie ihre Rechtsanwälte und Architektur-/Ingenieurbüros.Prüf- und Hinweispflichten liegen an den Schnittstellen zwischen Planung und Ausführung, zwischen Lieferung und Leistung, zwischen aufeinanderfolgenden Gewerken, zwischen bauseitiger Beistellung und neuer Leistung - aber auch zwischen technischen Zwängen und wirtschaftlichen Interessen.Mit anderen Worten: Das Thema führt zu allen wesentlichen Konflikten, die das Baurecht zu bieten hat. Prüf- und Hinweispflichten dienen zum einen als Instrumente, um diese Konflikte zu entscheiden. Zum anderen sind sie selbst Gegenstand heftiger juristischer Auseinandersetzung: Die Rechtsprechung des VII. Senats des BGH und ihm folgend vieler Oberlandesgerichte zur Funktionalitätsverpflichtung des Auftragnehmers mit "Befreiungsmöglichkeit" hat zu einer erheblichen Benachteiligung der Auftragnehmerseite geführt. Planungs- und Ausführungsfehler der Auftraggeber - eigene oder die ihrer Planer und Auftragnehmer - werden oft erfolgreich auf "die Fachfirma" abgewälzt. Die Anforderungen an die Prüf- und Hinweispflichten der Architekten bei Ausschreibung, Prüfung von Ausführungsunterlagen der Auftragnehmer und deren Ausführung sind Gegenstand umfangreicher Rechtsprechung. Die Anforderungen der Rechtsprechung an die Prüf- und Hinweispflichten bei der Materialbeschaffung nach § 377 HGB können von der Praxis kaum noch erfüllt werden.Dieses Seminar stellt die Prüf- und Hinweispflichten in ihrem rechtlichen und praktischen Gesamtzusammenhang dar, vom Vertragsschluss bis zur Verjährung von Mängelansprüchen.Durch die gemeinsame Analyse zahlreicher höchstrichterlicher Entscheidungen werden Kriterien und Argumentationsmuster herausgearbeitet, die den Baubeteiligten und ihren Beratern helfen, ihren Vortrag zu substantiieren, ihn mit bereits vor Gericht erfolgreichen Argumenten anzureichern bzw. zu erwartende Einwände vorwegzunehmen.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Bitte lesen Sie vor der Buchung unsere Buchungsmodalitäten

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.