Die 10 wichtigsten Themen der Bauinsolvenz



Rechte durchsetzen - Fehler vermeiden



Termin und Ort

Referent

RA Dr. Claus Schmitz

ist Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Kraus, Sienz & Partner, München, und Mitherausgeber der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Baurecht". Sein Tätigkeitsschwerpunkt als Rechtsanwalt und Schiedsrichter liegt im privaten Baurecht, im Bürgschaftsrecht und im Insolvenzrecht, wobei er ständig mit der Beratung/Vertretung wegen Bauinsolvenzen und bürgschaftsrechtlicher Fragen befasst ist. Zu seinen baurechtlichen Veröffentlichungen zählen auch regelmäßig Beiträge in den Zeitschriften "IBR Immobilien- & Baurecht" und "baurecht". Er ist u. a. Mitkommentator in dem von Prof. Dr. Kniffka herausgegebenen "ibr-online-Kommentar zum Bauvertragsrecht" und im "VOB/B-Kommentar" von Ingenstau/Korbion, Autor von "Die Bauinsolvenz" (6. Aufl. 2015) sowie Verfasser der On­line-Praktikertexte "Abwicklung des Bauvertrags in der Insolvenz" und "Sicherheiten für die Bauvertragsparteien" auf www.ibr-online.de mit laufender Aktualisierung.

Teilnehmerkreis

Ziel des Seminars

Themen

Was ist Insolvenz?

Materielle und formelle Insolvenz

Zahlungsunfähigkeit

Vorläufiger und endgültiger Insolvenzverwalter

Kann, darf und soll ich den Bauvertrag wegen der Insolvenz des Vertragspartners kündigen?

Grundlagen einer Kündigung

Aus für § 8 Abs. 2 VOB/B?

Rechtsfolgen einer Kündigung

Kann und soll ich den Bauvertrag trotz Insolvenz fortführen?

Abwägungskriterien

Aufrechnungsverbote und Restabwicklungsvereinbarungen

Absicherungen gegenüber einem insolventen Auftraggeber

Wie wird ein Bauvertrag im eröffneten Insolvenzverfahren fortgeführt/abgewickelt?

Befugnisse des Insolvenzverwalters

Die Bedeutung von § 103 InsO

Vertragsfortführung oder Vertragsabwicklung

Forderungsdurchsetzung durch den Insolvenzverwalter

Wie mache ich als Auftraggeber Forderungen wegen Mängeln geltend? Welche Formalien sind zu beachten?

Wie sind Restfertigstellungsmehrkosten darzustellen?

Wie setze ich als Auftragnehmer Forderungen durch?

Anmeldung von Insolvenzforderungen

Rückerlangung von Bürgschaften

Wann droht eine Insolvenzanfechtung?

Wann ist eine Aufrechnung in der Insolvenz unzulässig?

Was ist bei der Verwertung von Bürgschaften zu beachten?

Nachweise/Zertifikate

Seminardetails als PDF Termin: Mittwoch, 12.10.2016, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: InterCityHotel Nürnberg

Eilgutstr. 8

90443 Nürnberg

Telefon: 0911/2478-0

Fax: 0911/2478-999

URL: InterCityHotel Nürnberg Preis (zzgl. MwSt.): 399,00 €

Mittwoch, 12.10.2016, 09:30 - 17:00 Uhr, NürnbergDas Seminar richtet sich an Auftraggeber und an Auftragnehmer, die mit einer Insolvenz ihres jeweiligen Vertragspartners konfrontiert sein können, ebenso an Rechtsabteilungen und Rechtsanwälte sowie an Mitarbeiter von Insolvenzverwaltern und Bürgen.Fast jeder Baubeteiligte ist schon einmal mit einer Bauinsolvenz konfrontiert worden.Die Überlagerungen und Ergänzungen des privaten Baurechts durch die Vorgaben des Insolvenzrechts sind schwierig. Anliegen des Seminars ist es, beginnend von der erkennbaren Krise bis zum eröffneten Insolvenzverfahren auf praxisrelevante Probleme und deren Lösung hinzuweisen.Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sandra Koden gerne unter Telefon 0621/12032-18 oder Fax 0621/28383.